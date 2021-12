Sorteio da Mega da Virada acontece nesta sexta

E se a partir das 20h dessa sexta-feira, dia 31, você se tornasse um dos milionários do país? O que faria se acertasse as seis dezenas do concurso de loterias mais aguardado do ano, a Mega da Virada? Comprar uma casa, pagar dívidas, ajudar familiares, colaborar com entidades assistenciais, viajar o mundo. Dá para fazer tudo isso e muito mais com a bolada que a Caixa Econômica Federal vai sortear.

Esse ano, são mais de R$ 350 milhões no prêmio que todos os anos levam centenas de milhares de pessoas, muitas que não costumam apostar nada durante o ano, a escolher os números e tentar a sorte de ficar milionário.

O sorteio da Mega da Virada de 2021 correrá nesta sexta-feira, dia 31 e as apostas para o concurso especial da Mega-Sena de número 2.440, tiveram início no dia 16 de novembro.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, com o acerto de 5 números, e assim por diante.

Eduardo Pereira Dias, da Lotérica Isamar, pontuou que, conforme o dia do sorteio se aproxima, as apostas vão se intensificando. Contudo, ainda no início desta semana, os apostadores conseguiram apostar sem filas.

Ao jornal, o empresário comentou que a melhor forma de apostar, que dá mais segurança ao apostador é indo na lotérica e fazendo sua aposta individual ou em bolões. “Nessa época, sempre temos bolões que aumentam consideravelmente as chances de ganhar. Nesse caso, você também divide o prêmio, que é sempre muito alto”, disse.

“Temos diversos bolões, com diversos preços, onde o apostador pode escolher o quanto quer investir. Nessa modalidade, o cliente pode comprar pelo telefone e ter a comodidade de receber na sua casa ou só retirar na lotérica”, explicou.

Eduardo ressaltou que as apostas podem ser realizadas até às 14h desta sexta-feira, dia 31, dia que ocorre o sorteio.

Planos

Cleusa Maria Pedro Teixeira, de 59 anos, é empregada doméstica e apostadora assídua. Ela não perde uma chance de participar da Mega da Virada. “Todos os anos eu e meu filho costumamos fazer a fezinha”, disse.

Para as apostas, Cleusa informou como escolhe o número. “Eu pego números em caixas de papelão e sacolinhas, por exemplo. Onde eu vejo, vou marcando, o que vem na cabeça, eu vou jogando”, contou.

Ela contou o que fará com o prêmio caso ganhe em 1º lugar. “Se eu ganhar em 1º lugar, quero comprar uma casa, porque eu pago aluguel”, disse.

Onde apostar

As apostas podem ser feitas até às 14h desta sexta-feira, dia 31, com volante específico da Mega da Virada em qualquer lotérica do país, além do app Loterias Caixa, disponível para iOS e Android, e pelo link www.loteriasonline.caixa.gov.br/silce-web/#/termos-de-uso.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos. Para jogar, é só marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

O apostador também pode aumentar as chances de ganhar realizando apostas em grupo por meio do Bolão Caixa. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5,00. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas. Também é possível adquirir cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota.

Rendimento

De acordo com o informado pela Assessoria de Imprensa da Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega da Virada e aplique todo o valor na Poupança da Caixa, receberá mais de R$ 1,5 milhão em rendimentos mensais. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar 40 mansões, no valor de R$ 8,75 milhões cada.

Crédito Arquivo pessoal

Legenda: Cleusa aposta anualmente na Mega da Virada