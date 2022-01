Em Casa Branca, ave em cativeiro foi resgatada

Após denúncia de manutenção ilegal de aves nativas em cativeiro, a Polícia Militar Ambiental conseguiu resgatar, na terça-feira, dia 28, uma ave no Parque São Paulo, em Casa Branca.

Os policiais encontraram um periquitão maracanã da fauna nativa mantido em cativeiro, sem autorização do órgão ambiental competente. O animal estava com as penas das asas cortadas.

Diante dos fatos, foi elaborado o Auto de Infração Ambiental em R$ 3.500, sem prejuízo da responsabilidade penal nos termos da Lei Federal 9605/98.

A ave foi levada à Associação dos Amigos dos Animais Silvestres de São João da Boa Vista, devido a impossibilidade de reintrodução à natureza.

A ave não pôde ser reintroduzida na natureza por ter tido as penas das asas cortadas