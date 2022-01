Movimentação na estrada

Há algumas semanas, quem passava pela Estrada da Lagoa Branca notou que havia equipe trabalhando pelo local, realizando ao que tudo indica um levantamento topográfico dessa vicinal.

Adiantamento do salário

A prefeitura depositou na quinta-feira, dia 30, o salário de dezembro dos servidores públicos municipais. Normalmente, deveria ter sido feito no quinto dia útil de janeiro.

Nova Mesa Diretora

Os membros da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal já assumem seus cargos neste dia 1º de janeiro. Em 2022, o Legislativo será presidido por Paulinho da Prefeitura (PSB), tendo como vice-presidente a vereadora Danutta de Figueiredo Rosseto (Republicanos), Celso Itaroti (PTB) como primeiro secretário, Canarinho (PSDB), para segundo secretário e Antônio Carlos Bertoleti (PSD) para tesoureiro da Câmara Municipal.

Ano eleitoral

O ano de 2022 promete ser bastante agitado nos meios políticos. No dia 2 de outubro, haverá a eleição para Presidente, governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Para o Palácio do Planalto, tudo caminha para uma disputa polarizada entre o atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula.

Palácio dos Bandeirantes

Para o Governo de São Paulo, o vice-governador Rodrigo Garcia é o nome do PSDB para as eleições e em Vargem conta com apoio do prefeito Amarildo Duzi Moraes. A questão ainda é quem será seu oponente mais forte. No Partido dos Trabalhadores, o nome mais cotado é o de Fernando Haddad. Já o Psol aponta com Guilherme Boulos, que teve votação expressiva nas eleições municipais da Capital, mas que ainda carece de adesão no Interior.

Convite para candidatura

Em entrevista que deu à Gazeta de Vargem nessa semana, o prefeito Amarildo comentou que recebeu convite das lideranças do PSDB para que disputasse uma vaga de deputado na Assembleia Legislativa do Estado (Alesp). No entanto, declinou do pedido, afirmando que irá cumprir seu mandato até o final.