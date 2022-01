Recape em andamento em várias ruas

Nesta semana, as equipes da prefeitura deram seguimento ao serviço de recapeamento em vias da cidade.

As ruas recapeadas beneficiadas nos bairros Jardim Pacaembu, Quarto Centenário e Cohab 1 são Professor Henrique de Brito Novaes, Abrahão Chiachiri, Silva Jardim, Romeu Tagliolato, Jorge Domingos e Dr. Paulino de Souza e 26 de Setembro. De acordo com o informado, no Jardim Fortaleza serão feitos ainda, integral ou parcialmente, as ruas Oridio Ronqui, Antônio José Barticioti, Celestino Gorini e Biazi Piconi.

O valor total investido será de R$ 451.772,79, sendo R$ 238.856,00 do convênio e R$ 212.916.79 de contrapartida da própria prefeitura. O Deputado Federal Baleia Rossi (MDB) foi o autor da emenda que está viabilizando o recapeamento dessas ruas. “Novamente agradecemos o deputado e aos membros do MDB Municipal”, agradeceu o prefeito Amarildo.