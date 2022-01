Suspeito de aplicar golpes em Vargem e região foi preso

A Polícia Civil de Casa Branca prendeu na quarta-feira, dia 29, um homem de 46 anos, suspeito de aplicar golpes na região. Ele foi encontrado em um hotel, na posse de diversos cartões bancários de vítimas e máquinas de cartões de crédito.

De acordo com informações do delegado Wanderley Martins, em reportagem publicada no portal G1, o golpe se consistia em recolher os cartões bancários das vítimas em suas residências, após elas receberem ligações de pessoas que se passavam por funcionários de bancos.

O homem, que já possui passagens por furto, roubo e tráfico de drogas, foi preso em flagrante por estelionato e furto qualificado, sendo encaminhado para a Cadeia Pública, onde aguardaria audiência de custódia.

Ainda de acordo com o delegado, já foram identificadas vítimas do golpe em Casa Branca, Mococa e Vargem Grande do Sul, e que novas diligências serão realizadas para identificar outros membros da quadrilha.