Dezenas de pacientes são atendidos no 1º dia do novo Gripário

A Prefeitura Municipal realizou a mudança do endereço do Gripário na quinta-feira, dia 6. A transferência ocorreu até a madrugada de sexta-feira, dia 7, e às 7h da manhã o atendimento teve início no novo local. Nas últimas 24 horas, 110 pessoas passaram entre o endereço antigo e o novo Gripário, sendo 60 notificadas.

Agora, o Gripário está localizado na antiga Escola Gilda Bastos, à Rua São Brás, 200, na Vila Santa Terezinha. O local é próximo à passarela de pedestres da marginal da Rodovia SP-215.

De acordo com o publicado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua página da rede social Facebook, a mudança ocorreu devido ao número de pessoas procurando o Gripário, que praticamente dobrou, chegando a quase 150. “Sendo que raramente passava de 100 pessoas, então o local não estava suportando mais”, disse.

Evolução de casos

Conforme o Boletim Epidemiológico da Covid-19 divulgado pela prefeitura, nesta sexta-feira, dia 7, a cidade registrou um acréscimo de 72 novos casos com relação ao dia anterior. Assim, Vargem já totalizou 4.140 casos da doença no município, desde o início da pandemia.

Desse total, 3.868 já se recuperaram. Atualmente são 155 casos ativos. No final de novembro e início de dezembro, Vargem chegou a ficar mais de duas semanas sem nenhum caso.

Ao todo, 11 pessoas já morreram na cidade por conta da doença e outras 6 morreram por outras causas, mas com a presença do novo coronavírus.

Há ainda 35 moradores aguardando resultados de exames e 102 em monitoramento, aguardando a data correta para fazer o teste. Um morador está internado em leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).