Ave mantida em cativeiro foi resgatada em Vargem

A Polícia Militar Ambiental resgatou uma ave silvestre em cativeiro irregular no domingo, dia 2, em Vargem Grande do Sul.

Os cabos De Melo e Toríbio receberam a denúncia de cativeiro irregular de ave silvestre e realizaram a fiscalização na residência. No local, foi constatado uma ave sem autorização necessária, mantida em uma gaiola.

Diante do fato, foi lavrado um Auto de Infração Ambiental em nome do tutor no animal, no valor de R$ 500,00. Em seguida, a ave foi libertada em seu habitat.