A coluna Momento Pet dessa semana traz uma dupla peso pesado: rottweiler Brutos e o labrador Jhoe, os cães do casal Marina e Leandro Valverde.

Eles já estão enormes, mas ainda são verdadeiros filhotes, Jhoe tem 1 ano e 8 meses e Brutos acabou de completar 1 ano. E o que eles têm de tamanho, têm de carinho e amor para distribuir.

“O Jhoe chegou em casa com 3 meses e está com a gente a 1 ano e 5 meses. Eu ganhei ele de presente de aniversário do meu marido, pois eu tinha perdido recentemente um cachorrinho que amava muito, e o Jhoe veio pra alegrar a minha vida novamente, pois ele é muito amoroso”, contou Marina.

“Já o Brutos veio pra nossa casa com 6 meses já, e está com a gente há meses. A gente queria muito que o Jhoe tivesse uma companhia para brincar. Apesar das raças deles serem bem diferentes graças a Deus eles se dão super bem e não se largam por nada”, comentou.

Ela disse que Brutos é extremamente carinhoso. “Ama brincar, principalmente com as crianças e ele é bem travesso, adora destruir meus tapetes”, contou Marina. “Jhoe é praticamente um atleta, ama nadar”, disse.

“Como moramos em sítio, eles têm muito espaço para se divertirem, correm pra todo lado o dia inteiro. São literalmente criados como nossos filhos e recebem todo o amor e carinho que merecem”, contou. “E são bem insistentes, viu. Toda semana temos que garantir os petiscos que eles tanto amam. Mas não conseguimos mais nos imaginar sem eles, são nossas alegrias diárias. Temos um amor neles inexplicável. E com toda a certeza do mundo eles fazem parte da nossa família! E sabemos que é muito recíproco porque, dá pra ver no olhar deles”, finalizou Marina.

Seu bichinho também pode aparecer no Momento Pet!

Só entrar em contato pelo Whatsapp

(19) 99957-1531 ou (19) 99811-1286