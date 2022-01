Tentou dar facada na ex-mulher e foi pego pela PM

No sábado, dia 1º, por volta das 17h, um rapaz de 27 anos por preso por tentativa de homicídio, lesão corporal, violência doméstica e ameaça, na Vila Santana. A Polícia Militar foi acionada no local para atender ocorrência de violência doméstica.

Ao chegarem lá, os soldados Márcio e Prado viram um rapaz correndo e sendo seguido por outras pessoas que tinham em mãos pedaços de madeira e tijolos. Os populares gritavam ‘safado, você bate em mulher’, enquanto corriam atrás do rapaz.

Foi realizada a abordagem e, ao ser questionado sobre o ocorrido, o autor do crime relatou que teria brigado com sua mulher e as pessoas que corriam atrás dele queriam agredi-lo.

Ele foi colocado no interior da viatura e a equipe foi até a residência. A vítima, de 27 anos, apresentava várias lesões no rosto e demais partes do corpo. Ela informou que seu ex-marido teria lhe agredido e também havia tentado desferir um golpe de faca em suas costas, porém não conseguiu por ela ter desviado da facada, que pegou de raspão nas costas e causou uma lesão. Ela entregou a faca para a equipe.

No local também estava a outra vítima, de 34 anos, que apresentava um corte na cabeça, devido a um chute que levou do agressor. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz pelo crime de violência doméstica.

Os envolvidos na ocorrência foram encaminhados ao Plantão Policial de São João da Boa Vista. Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão ratificou a voz de prisão e elaborou o boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, encaminhando o agressor para a Cadeia Pública.