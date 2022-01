Ao tentar parar em semáforo, mulher escorregou com moto e entrou embaixo de carro

Na sexta-feira, dia 7, por volta das 6h30, ocorreu um acidente de trânsito com vítima no semáforo da Avenida Expresso António Bolonha, no cruzamento com a Rua Manoel Gomes Casaca.

O Resgate da Guarda Civil Municipal foi acionado, socorrendo a condutora da moto, de 19 anos. Ela sofreu ferimentos leves e foi conduzida ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

No local, a vítima informou à equipe que transitava com sua moto Honda Bis pela via e, ao tentar parar no semáforo, escorregou e parou embaixo do carro Voyage que estava parado à sua frente no semáforo.

A equipe da outra viatura, composta pelos GCMs Roberto e Muniz, sinalizou a via e controlou o trânsito no local.