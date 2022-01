Associação Setembro realizou muitas ações em 2021

Ações – Setembro Amarelo

Ao longo do mês de setembro, a Associação Setembro realizou a ação Setembro Amarelo, disponibilizando uma linha de apoio à vida com atendimentos realizados pelas psicólogas: Ana Paula Balarin Carril, Jaqueline Emídio, Daiane Passoni e Tauane Abreu. Acolher sem criticar, conversar sem julgar, compreender os sentimentos daqueles que passam por momentos de tristeza, ansiedade, medo ou sensação de solidão fizeram parte do trabalho que realizado pelas nossas psicólogas voluntárias.

Outubro Rosa

No mês de outubro realizamos nossa 3ª campanha de prevenção ao câncer de mama, disponibilizando 130 mamografias gratuitas para mulheres com mais de 40 anos com renda individual de até R$ 1.300,00. Foram 100 exames pagos pela Associação Setembro, 20 exames doados pela associada Fernanda Felipe Halla e mais 10 exames doados por um associado anônimo.

Entidades

Confira todas melhorias feitas pela Associação Setembro nas nossas entidades:

• APAE

Projeto de Bombeiros e Reforma – R$ 40.773.74

10 Ventiladores – R$ 2.888,70

Pneus para veículo escolar – R$ 2.475,00

Sala de Leitura em parceria com a Cooperbatata e Basf

Compra e Instalação de Ecobrisa na quadra – R$ 2.168,00

Instalação de Central PABX – R$ 420,00

• Amigos da Cultura

Certificado Digital – R$ 305,00

Contabilidade e regularização da entidade – R$ 2.500,00

• Casa de Passagem

Instalação de bojões de gás P90 e recargas – R$ 5.670,00

Monitores – R$ 853,10

Impressora – R$ 1.614,05

Bebedouro – R$ 469,00

Reforma – R$ 1.971.80

Material Escritório – R$ 507,00

• Dom Bosco

Parquinho para as crianças – R$ 2.371,74

Mantimentos – R$ 1.546,73

Fraldas – R$ 549,00

TV – sala de entretenimento – R$ 1.398,00

• Mão Amiga

Computador e Impressora – R$ 3.040,00

• Humanitária

Mantimentos – 807,45

Fraldas Geriátricas – R$ 1.766,30

Festa Junina para os Idosos – R$ 527,94

Armário planejado para lavanderia – R$ 12.000,00

TV para sala dos idosos – R$ 3.999,00

Instalação de Bebedouro – R$ 859,70

• Hospital de Caridade

Pagamento mensal de toda a alimentação do Hospital – R$ 117.897,77

Compra de Medicamentos e Materiais – R$ 63.834,50

Pagamento de oxigênio – Ala Covid – R$ 248.800,51

Pagamento de sessões de fisioterapia para recuperação pulmonar – Ala Covid – R$ 7.977,25

TOTALIZANDO R$ 529.991,28 EM REPASSES

Em 2022 teremos mais uma entidade que será assistida pela Associação Setembro, o Projeto Lucas Tapi, que atende famílias e pacientes oncológicos

PROJETOS

A Associação Setembro também desenvolve alguns projetos próprios em prol do meio ambiente e tem tido grande adesão da população:

Descarte Consciente – Ponto de coleta de pilhas, baterias e lixo eletrônico, em parceria com a Led Reciclagem de Mococa, em 2021 conseguimos recolher 3 toneladas de materiais que deixaram de ir para o aterro e tiveram o destino correto, seguindo as normas da legislação ambiental vigente.

Lacres e Blisters – Ponto de coleta de lacres e blisters de medicamentos, onde o alumínio contido nestes materiais são vendidos e revertidos para compra de cadeiras de rodas, destinadas à entidade Mão Amiga, que faz empréstimos de equipamentos para pessoas com necessidades especiais.

BAZAR PRODUTOS NOVOS

Este ano realizamos um bazar de produtos novos doados por uma grande rede varejista. O bazar ocorreu na sede da Associação Setembro através de agendamento de horário devido à pandemia. Foram arrecadados R$ 13.000,00 que foram revertidos a compra de materiais e equipamentos para nossas entidades.

TARDE DO BEM

Este ano, em virtude da pandemia, não pudemos realizar os eventos tradicionais da Associação Setembro. Mas realizamos nossa primeira Live, a Tarde do Bem que arrecadou 380 mil reais, que serão revertidos em melhorias para as entidades assistidas pela Associação.

CESTAS BÁSICAS

Desde o começo da pandemia, a Associação Setembro vem realizando o trabalho de cadastro e entrega de cestas básicas para famílias em vulnerabilidade social. Ao todo foram mais de 1.200 cestas entregues.

Ações como estas só são possíveis graças ao apoio dos nossos associados e empresas parceiras. Nosso muito obrigado por todos que contribuíram para que 2021 pudéssemos, juntos, trabalhar em prol da nossa cidade!

Sendo um associado você também ajuda as entidades assistidas pela Associação Setembro!

Entre em contato com a gente e participe você também dessa corrente do bem.

(19) 3641-6518

Whats (19) 97162-0502

associacaosetembro@gmail.com

www.associacaosetembro.com.br