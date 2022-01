Caminhão de recicláveis bate em barranco em São Roque

Um caminhão transportando recicláveis entrou em um barranco em São Roque da Fartura, na segunda-feira, dia 3, próximo ao km 18, por volta das 12h30.

O motorista, de 60 anos, seguia destino a Itobi com o caminhão de recicláveis. Ele estava consciente e foi socorrido por populares ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul.

Segundo o informado, quando a equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) chegou ao local, o motorista já não estava e não havia ninguém. Assim, a Polícia Rodoviária foi acionada e compareceu no local do acidente.

Houve a suspeita de que o freio falhou e o motorista jogou o caminhão no barranco. Aos policiais rodoviários, o motorista informou que a carga era muito alta e na curva o caminhão pendeu para o lado e acabou batendo no barranco. Porém, ao fazer teste do bafômetro, foi constatado 0.32 de teor etílico, sendo quase considerado um acidente criminal.

O motorista sofreu apenas escoriações leves e não quebrou nada, ficando apenas com um machucado no nariz.