Casa Branca e Santa Casa reforçam plano de combate a casos de síndrome gripal

Gestores da prefeitura de Casa Branca e representantes da Santa Casa do município realizaram, na manhã da terça-feira, dia 4, reunião para discutir pontos de reforço do Plano de Contingência para o atendimento de casos de síndrome gripal (H3N2) nas próximas semanas, com definição de protocolos e ampliação dos serviços.

Na reunião, os gestores e técnicos definiram a contratação de mais um médico e reforço na equipe de enfermagem. Também o atendimento na “tenda” montada ao lado do Posto de Pronto Atendimento (PPA), exclusiva pra atendimento de Síndrome Gripal, o horário de atendimento foi ampliado e será das 7h às 19h. Também foram definidas outras ações previstas no plano de contingência, como o estoque de insumos necessários para o atendimento dos pacientes, por exemplo.

O atendimento na tenda está centralizado por 30 dias, a previsão é que a circulação do vírus diminua em 45 dias, caso persista a data será estendida. Para agilizar o atendimento é importante o usuário portar CPF e Cartão SUS.

Casos

A decisão de implementar o atendimento na Tenda para síndrome gripal se deve diante do aumento de procura pelo serviço de saúde e ao cenário epidemiológico atual no país de aumento de casos de gripe causados pela variante H3N2 do vírus Influenza, responsável pela gripe comum e resfriados. Até o momento, Casa Branca não registrou nenhum caso confirmado laboratorialmente da gripe causada pela variante H3N2.

Do dia 25 ao dia 31 de dezembro, cerca de 125 atendimentos foram feitos em Casa Branca. Assim, em caso de sintomas como febre alta, inflamação na garganta, calafrios, perda de apetite, irritação nos olhos, vômito, dores articulares, tosse, mal-estar e diarreia, principalmente em crianças, compareçam à unidade tenda na Santa Casa.

Da mesma forma que a Covid-19, a transmissão da gripe também acontece por meio de gotículas liberadas no ar quando a pessoa gripada tosse ou espirra. Por isso, a secretaria de Saúde reforça as orientações preventivas de uso de máscara, evitar aglomerações, manter distanciamento físico e higienizar as mãos adequadamente, com água e sabão ou álcool em gel.