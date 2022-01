Profissionais da Saúde são lembrados pelo trabalho realizado durante a pandemia

A cabeleireira Maria Regina Simões Zan Seridonio, a conhecida cabeleireira Regina Zan, entregou um presente para os profissionais da Saúde pública da cidade. No total, Regina e seus familiares confeccionaram 400 lembranças, que foram entregues na quinta-feira, dia 30, penúltimo dia do ano.

Os presentes foram entregues no Hospital de Caridade, nas ESF’s, no Gripário, PPA, no Centro de Especialidades Médicas e todas as Unidades de Saúde do município. À Gazeta, Regina explicou que um dos motivos que levou a pensar em homenagear os trabalhadores da Saúde foi a luta incansável deles em cuidar da saúde global em meio a pandemia da Covid-19. “Ouvi relatos que muitos deles não encontravam mais forças para continuar. Enquanto cuidavam dos doentes, não tinham tempo de cuidar sequer de seus filhos, da sua família”, disse. “Era uma jornada dobrada, falta de funcionários para colaborar (doentes ou simplesmente esgotados), com muito medo desse vírus, assim como nós, porém tendo que encarar de frente, como um guerreiro de cara com um inimigo invisível”, afirmou.

Ela comentou a respeito do semblante dos funcionários da Saúde, não só de Vargem, mas em todo mundo. “É nítida a tristeza nos seus olhos por não conseguirem derrotar um vírus devastador como esse. Quando digo funcionários da Saúde, falo dos enfermeiros, médicos, atendentes, vacinadores, diretores e, inclusive, os cientistas que trabalham muitas vezes 20 horas por dia para desenvolver vacinas e medicamentos para combater o coronavírus. E infelizmente, parece que essa jornada está recomeçando. O surto começou a se espalhar pelo mundo novamente”, falou.

“Se estamos cansados? Claro que estamos. Agora imagina quem trabalha na linha de frente? Quem se arrisca todos os dias, no contato direto com infectados? Quem não tem tempo sequer para descansar, com jornadas de trabalho dobradas, pois não há trabalhadores o suficiente para a demanda exigida no momento?”, questionou.

Regina contou que ouviu um relato de um funcionário da Saúde há mais ou menos um mês, que dizia que se voltasse a explodir os casos novamente, iria desistir, pois tanto ele como seus colegas se encontravam nos limites de suas forças para continuar. “Na hora me emocionei, por eles e por nós. O que será de nós sem os trabalhadores da Saúde? É uma questão de humanidade mostrarmos respeito, carinho, gratidão e compreensão para com todos esses guerreiros”, disse.

“Que Deus cuide e dê forças a todos. A nós, que devemos acreditar e seguir os protocolos recomendados pela ciência, e principalmente, aos trabalhadores da Saúde, que tanto necessitamos de seus cuidados, nesse momento, como nunca. Lutemos ao lado deles, com eles, afinal, a batalha ainda não terminou e já perdemos muitos soldados, ora para o emocional, ora para o vírus”, completou.

A ideia

Ao jornal, ela comentou que pensou em fazer uma lembrança que fosse simples e, ao mesmo tempo, mostrasse a grandiosidade da importância deles para o mundo. “Vim pensando desde julho, quando havíamos passado pelo pior momento da pandemia. Pensei em entregar flores, porém queria algo que realmente mostrasse o significado do trabalho da Saúde para o mundo”, pontuou.

Regina contou que no final de novembro, na catequese familiar, os catequistas haviam feito uma Estrela para que os catequizandos formassem uma árvore de Natal, com frases motivadoras. “Começando por colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, espalhar Amor e Esperança por onde passar. Quando vi aquela estrela, pensei ‘a Maior Estrela desse Ano de 2021, foram os profissionais da Saúde’, daí já decidi fazer as estrelas (iguais às da catequese), e escrever atrás ‘Em 2021 a maior Estrela foi Você’, para todos os profissionais da Saúde de Vargem”, relatou.

Regina contou a sua ideia para sua filha Gabriella, que abraçou o projeto. “Decidimos fazer também um coração de chocolate para todos e minha filha fez sozinha todos os corações, com o intuito de adoçar suas vidas e ao mesmo tempo, passar a ideia de que estamos unidos aos seus corações. Demoramos uns 15 dias para confeccionar. E também a minha irmã Mara e as minhas parceiras de trabalho Jéssika e Dulce que nos ofereceram ajuda na confecção das estrelas”, disse.

Regina contou como foi a receptividade dos trabalhadores da Saúde. “Entregamos no dia 30 de dezembro. A Gabi até me perguntou, durante a confecção dessas lembranças, se achava que realmente iriam gostar de uma lembrança tão simples, daí respondi que apenas um sorriso que conseguisse ver no rosto de um dos funcionários da Saúde, já teria valido a pena. E foram muitos sorrisos e agradecimentos por tão pouco em relação a tanto que fazem por nós, por nossa cidade, pelo nosso país e pelo mundo”, ressaltou.

“Muitos olhos lacrimejando e agradecendo por terem sido lembrados. Também me emocionei por várias vezes, ao entregar e agradecer a eles por tanta dedicação e implorar para que não desistam de nós. Alguns momentos não me contive. Nos tantos abraços que recebi, pude sentir o quanto precisam da nossa presença ao lado deles, não só na hora da doença. Foi emocionante, pois consegui, com esse gesto tão simples ao meu ver, emocionar tanta gente, sejam enfermeiros, médicos, agentes da saúde, etc”, completou.

Ela passou entregando as lembranças pelo Hospital, onde fez agradecimentos. “À Dra. Amanda Naldoni, que se entregou de corpo e alma aos pacientes acometidos pelo coronavírus, à diretora da Saúde, Maria Helena, ao prefeito Amarildo, e a todos os funcionários, sem exceção. Passei também por todos os postinhos, incluindo o centro de especialidades”, finalizou.

Agradecimento

Em sua página da rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) agradeceu a atitude de Regina e sua família. “Desculpe Regina Zan, mas sua atitude de entregar uma singela lembrança a todos esses profissionais da saúde, não pode ficar oculta, pois sua iniciativa, não pelo valor material, mas pelo tempo que você dedicou a confecção e principalmente pelo seu reconhecimento a esses profissionais. Tenho certeza absoluta que seu gesto representa toda nossa população na gratidão e reconhecimento”, disse.