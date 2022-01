Ruas do Centro têm mudança em sentido de direção

Departamento de Segurança e Trânsito (Desetran) realizou na última quinta-feira, dia 6, a alteração no sentido de direção das ruas Cel. Lúcio, Silva Jardim e Major Antônio de Oliveira Fontão.

Com a alteração, a Rua Coronel Lúcio, no cruzamento com a Rua Silva Jardim passa ter sentido único, em direção ao Centro, e a Rua Silva Jardim, no cruzamento com a Rua Major Antônio O. Fontão será sentido único em direção ao bairro.

O Departamento de Segurança e Trânsito alterou o sentido para trazer maior fluidez e segurança para os motoristas e pedestres. Nesta região, na esquina da Rua Cel. Lúcio e Silva Jardim, está sendo instalado o prédio do Poupatempo, que tem expectativa de inauguração nas próximas semanas.