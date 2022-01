Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Fotos: Arquivo Pessoal

Faleceu Hildelina Melanda, aos 79 anos de idade, no dia 3 de janeiro. Deixa a irmã Edwirges e sobrinhos. Foi sepultada no dia 3, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Faleceu Antônio Roberto Ferreira, aos 53 anos de idade, no dia 2 de janeiro. Deixa o pai Antônio Ferreira; os filhos Guilherme e Maila; a nora Marcela; os netos Otávio e Lucas; os irmãos José Renato, Silvia e Rose e sobrinhos. Foi sepultado no dia 3, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Lázaro da Silva, conhecido por Lazinho, aos 72 anos de idade, no dia 01 de Janeiro. Deixa a esposa Rosa Maria Gonçalves da Silva; os filhos Lázaro Henrique, Luiz Fernando e Mateus; as noras Maria Helena, Sabrina e Neiva; os netos Guilherme, Mariana, Leonardo, André, Eduardo e Filipe; o bisneto Lorenzo; irmãos e sobrinhos. Foi sepultado no dia 2, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Corali Marini, aos 83 anos de idade, no dia 31 de dezembro. Deixou a esposa Dairce Nogueira; filhos; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 01, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Joana de Lourdes Gaiardo Lourenço no dia 5, aos 56 anos de idade. Deixou o marido Maurício Lourenço; os filhos Felipe e Gustavo; os irmãos Zuleide, José Amires, Fátima e Cláudia, cunhada, cunhados e sobrinhos. Foi sepultada no dia 5, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Ana Maria da Cunha, aos 53 anos de idade, no dia 4 de Janeiro. Foi sepultada no dia 4, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Salvina Cabral Maia, aos 76 anos de idade, no dia 6 de janeiro. Deixa o marido Francisco Siebra Maia; os filhos Senildo e Sedenildo; a nora Aparecida; os netos Guilherme, Ana Júlia, Ana Carolina, Fábio Henrique, Lucas, Patrícia e Lucas Luciano e os bisnetos Kauan Miguel, Emanuelly e Ana Sophia. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isabel Cristina Ramos, aos 53 anos de idade, no dia 6 de janeiro. Era viúva de Orivaldo Donizete Ramos; deixou a filha Giulia; a neta Maria Júlia. Os irmãos Luciana, Juliana, Marta, Maria e Orlando; cunhados, cunhada e sobrinhos. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério Parque das Acácias.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

Falecimentos na Região

Faleceu Diogo Rodrigo de Sá, aos 33 anos de idade, no dia 4 de janeiro. Deixa a companheira Ariani Castolde; as mães Margarida e Zélia; os irmãos Sérgio, Celso e Ana Paula. Foi sepultado no dia 5, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Jacob Apparecido Pavan, aos 86 anos de idade, no dia 4 de janeiro. Deixa os filhos Marcos e Áurea, netos e bisneto. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu José Aparecido Sfarcin aos 64 anos de idade, no dia 4 de janeiro. Deixa a esposa Irene Hipólito da Silva Sfarcin; os filhos Luciano, Elaine e Vanessa e netos. Foi sepultado no dia 4, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tereza Paula Vieira Contin, no dia 01 de janeiro, aos 77 anos de idade. Deixa os filhos Renato César e Marcelo; noras e netos. Foi sepultado no dia 01, no Cemitério Municipal de Casa Branca.