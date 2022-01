Senac São João da Boa Vista amplia portfólio de cursos e apresenta novidades

Unidade passará a contar com as áreas de arquitetura e moda; durante o ano serão disponibilizadas 655 bolsas de estudos 100% gratuitas

Para este ano de 2022, o Senac São João da Boa Vista anuncia novos cursos nas áreas de comunicação, gestão e negócios, saúde e bem-estar, tecnologia da informação e passará a contar com cursos nas áreas de moda e arquitetura. O destaque da nova programação são os cursos: E-commerce: do planejamento a Execução, Desenho de moda, Decoração de Ambientes, Marketing de Eventos e Estratégias de Venda para Moda. “A oferta é sempre pensada a partir de uma grande pesquisa feita no ano anterior com o objetivo de atender às demandas de São João da Boa Vista e região, alinhada às necessidades do comércio da região que envolvem comércio varejista, microempreendedores e profissionais liberais”, explicou Sandra Folgosa do Amaral, gerente da unidade.

Outra novidade é em relação aos itinerários formativos que ajudam o aluno a se capacitar para o mundo do trabalho que busca por profissionais com conhecimentos específicos e habilidades comportamentais. “Para isso, o aluno escolhe o caminho da sua formação segundo sua necessidade individual, por exemplo, um auxiliar de escritório pode fazer o curso de Escrituração Fiscal, depois complementar com o Analista Fiscal e escolher a ênfase em contabilidade geral ou administração financeira. Ele poderá ainda adicionar à trilha, títulos de outras áreas, por exemplo, Como Falar em Público, Introdução ao Office ou Excel”, acrescenta Sandra.

Bolsas

E para quem está aguardando uma oportunidade para colocar em prática os planos de estudar é preciso ficar atento no site da unidade, pois ao longo do ano serão ofertadas 655 bolsas de estudos 100% gratuitas. Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado precisa ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, além de cumprir os pré-requisitos da formação desejada.

Quem quiser conferir todas as novidades acesse o Portal: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista e acompanhe nas redes sociais @senac.sjboavista.

Programa Senac de Gratuidade

O Senac São Paulo tem o compromisso com o desenvolvimento de pessoas, por meio de ações educacionais que estimulem o exercício da cidadania e a atuação profissional transformadora e empreendedora, de forma a contribuir para o bem-estar da sociedade. Dessa forma, o Programa Senac de Gratuidade é um dos principais programas da instituição para reforçar a sua responsabilidade social.

Para se candidatar a uma vaga gratuita, o interessado deve ter renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais. As inscrições podem ser realizadas no site do Senac (http://sp.senac.br/bolsas-de-estudo) e as vagas podem ser solicitadas a partir de 20 dias antes da data de início do curso e as inscrições podem ser feitas pelos candidatos diretamente no site do Senac conforme disponibilidade de bolsas. As vagas poderão ser encerradas antes desse prazo, caso se atinja a relação de cinco candidatos por vaga.

Serviço

Senac São João da Boa Vista

Endereço: Rua São João, 204 – Centro, São João da Boa Vista/SP

Informações e inscrições: www.sp.senac.br/saojoaodaboavista