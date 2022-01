Zayon foi o primeiro bebê de 2022 e Júlia Gabriely, a última de 2021

Os últimos dias de 2021 foram de apreensão e muita alegria para a família de Nina Micaela de Godoy Acosta Oliveira, de 33 anos, e Denilson Garcia de Oliveira, de 35 anos. Eles são os pais da pequena Júlia Gabriely Garcia de Oliveira, último bebê a nascer em Vargem Grande do Sul em 2021 e que veio um pouco antes do previsto.

Júlia Gabriely com os pais Denilson e Micaela a o irmão Victor Hugo. Fotos: Arquivo Pessoal



A garotinha nasceu às 0h50, do dia 28, pesando 4,025kg e medindo 49 centímetros, na maternidade João Peres, do Hospital de Caridade. Quem também ficou muito feliz com a chegada da bebezinha que veio fechar o ano foi seu irmão mais velho, Victor Hugo Garcia de Oliveira, de 8 anos.

De acordo com a mãe, a gestação de Júlia foi bem tranquila, mas no final ocorreram algumas complicações. Assim, a menininha nasceu de 36 semanas e quatro dias, semanas antes das 40 previstas. “Eu tive uma infecção de urina muito forte e com 36 semanas eu fui no hospital. O Dr. Elier, que fez o meu parto, me medicou e o tratamento era sete dias, porém, quando fez quatro dias eu entrei em trabalho de parto”, disse.

“E por isso ela nasceu de 36 semanas mais quatro dias, aí quando eu cheguei no hospital já não tinha mais o que fazer, teve que tirar ela porque eu já tinha dilatado. Ela estava transversa na minha barriga, por isso ela nasceu antes do tempo e de cesárea. Era para nascer dia 21 de janeiro e ela acabou nascendo dia 28 de dezembro”, completou.

Muito emocionada com a chegada da caçula, Nina Micaela fez alguns desejos para a garotinha. “Desejo muita saúde, muita paz, muitas felicidades e que Deus sempre a proteja com suas mãos”, disse. A mãe comentou o que achou de sua caçula ser a última bebê nascida em Vargem em 2021. “Foi uma benção de Deus, ela veio no tempo dela”, finalizou.

Zayon, junto aos pais Mirlene e Alex

Primeiro bebê do ano é um menino

O pequeno Zayon da Silva Rodrigues foi o primeiro bebê nascido em solo vargengrandense em 2022. O garoto nasceu na maternidade do Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, no domingo, dia 2, às 8h10.

Primeiro filho de Mirlene Pinheiro da Silva, de 28 anos, e Alex Aparecido Rodrigues, de 40 anos, o pequeno Zayon pesou 3,030kg e mediu 47cm. Por parte da mãe, o garoto tem Dereck, de 10 anos, como irmão e, por parte do pai, ele tem os irmãos Alison, de 20 anos, e Adrian, de 7.

Os pais do pequeno informaram como foi a gestação e a cesárea. “A gestação foi dentro do esperado, tudo foi bem tranquilo mesmo. O parto não estava programado, achava que ia ser normal, mas acabou sendo cesárea, mas foi tudo tranquilo também”, disseram.

Para Zayon, os pais desejam o melhor. “Desejamos para ele muita saúde em primeiro lugar, tudo de bom, que Deus abençoe ele sempre nessa vida junto com nós”, pediram.

Mirlene e Alex contaram o que acharam do pequeno Zayon ser o primeiro bebê nascido em Vargem em 2022. “Ficamos muito felizes com o nascimento, é uma maravilha, uma benção que Deus deu pra nós e, graças a Deus, estamos muito felizes”, finalizaram.