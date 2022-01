Deputado Sebastião Santos fez emenda de R$ 250 mil para a saúde

O Deputado Estadual Sebastião Santos (Republicanos) fez emenda no valor de R$ 250 mil para a saúde de Vargem Grande do Sul na última semana. Na ocasião, além do deputado e do prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), alguns vereadores estiveram presentes.

Conforme o prefeito publicou em sua página da rede social Facebook, o valor será utilizado para custeio da saúde, especialmente no pagamento de exames de imagens, como ressonância, tomografia, endoscopia e raio-x.

O prefeito agradeceu ao deputado pela emenda, especialmente neste ano de pandemia, que provocou incremento considerável nos gastos da Saúde. Amarildo agradeceu aos vereadores do partido Maicon do Carmo Canato, Fernando Donizete Ribeiro, o Fernando Corretor, e Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto pelo apoio junto ao deputado Sebastião Santos na liberação da emenda.

Amarildo pontuou que o deputado já liberou neste ano um ônibus para a Educação, uma Areninha e agora mais R$ 250 mil para a Saúde, totalizando quase R$ 1 milhão ao município no ano.