Entre diversas ações, GCM atuou na linha de frente da pandemia em 2021

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul atua 24 horas por dia, todos os dias da semana. E, no ano de 2021, além de desenvolver ações em diversas áreas, foi linha de frente no combate à pandemia da Covid-19.

O Sub Comandante da GCM, Flávio Dei Agnoli, pontuou sobre o trabalho realizado no último ano pela corporação. Segundo o informado, uma das áreas de atuação da GCM foi a Defesa Civil, com combate a incêndios em vegetação, residência, indústria, etc, vazamento de GLP, produtos perigosos, alagamentos, enchentes, desabamentos, afogamentos, interdição de áreas de riscos, entre outros.

Ele comentou que as equipes também atuaram em diversos resgates, sendo capacitados e treinados para atendimento de urgências e emergências, que compreendem acidentes de trânsito, trabalho ou pessoal, auxílio ao público e atendimento pré-hospitalar como parto, PCR, AVC, engasgamento, hipertensão, hipoglicemia, intoxicação, algia, entre outras.

Diariamente, de acordo com o Sub Comandante, a GCM realiza ronda patrimonial preventiva em todos os patrimônios públicos, evitando roubos, furtos e atos de vandalismo, bem como fazem monitoramento de alarmes, atendendo todos os alarmes disparados na Central, comparecendo no local e realizando vistoria, além do monitoramento das câmeras de segurança da cidade.

Como informou, ainda é realizado operações com os cães do Canil da GCM, como o combate ao tráfico de drogas, abordagens, busca e captura, e patrulhamento ostensivo preventivo, sendo policiamento fardado em viaturas no intuito de evitar o crime.

Flávio ainda ressaltou que a GCM está à disposição da população 24 horas por dia para atendimento de ocorrências pelos telefones 3641-5877, 199 e 153, atendendo ou encaminhando todas as ocorrências solicitadas.

“É realizado apoio ao trânsito municipal, com passagem escolar, interdição de vias, acompanhamento de procissões, carreatas, romarias, eventos, fiscalização e orientação de trânsito, sinalização de trânsito, controle de tráfego, desobstrução de vias, retirada de animais de grande porte da via e palestras educativas”, comentou.

As equipes fazem a captura de animais silvestres e peçonhentos, bem como apoiam os órgãos de segurança, como a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Civil, Fórum e Conselho Tutelar.

De acordo com o informado, a GCM ainda apoia todos os departamentos da Prefeitura Municipal. “Realizamos fiscalização de ambulantes, de desperdício de água, acompanhamos os Fiscais, sinalizamos obras, animais feridos, maus tratos com animais, enxame de abelhas, preservação da fauna e da flora, recursos hídricos, estacionamentos nas Praças de Esportes, apoio a ambulância, rondas nas Unidades de Saúde, rondas escolares, passagem escolar, entre muitos outros serviços”, disse.

Contudo, segundo o Sub Comandante, o grande diferencial desse ano difícil para toda a população, foi a atuação da GCM no combate a pandemia da Covid-19. “Agimos na linha de frente, realizamos desinfecção das vias da cidade, fiscalização de Decretos Municipais, evitando aglomerações, apoiando todas as campanhas de Vacinação, desenvolvendo ações para minimizar os impactos da pandemia no nosso município, realizamos vários atendimentos e socorros à pessoas suspeitas e infectadas com Covid 19”, disse.

Fora todos esses serviços prestados, Flávio pontuou que a GCM ainda disponibiliza tempo para aperfeiçoar o serviço, fazendo cursos, como de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), Primeiros Socorros, Curso com maca envelope (resgate em local colapsado), Abordagem, Combate a Incêndio e Busca e Captura com cães.

Mais de 2.600 atendimentos

Segundo os dados registrados, a GCM atendeu 2.658 ocorrências no ano de 2021, sem contar os pontos de estacionamentos e as rondas patrimoniais. Conforme o informado, foram 162 combates a incêndios, 88 acidentes de trânsito com vítimas, 94 acidentes (de trabalho, pessoal e trânsito sem vítima), 50 capturas de animais, 81 auxílio ao público e 36 flagrantes de roubos e furtos.

Flávio explicou que o Canil da GCM é destaque na região, sendo responsável pela detecção de entorpecentes. “As Polícias Civil e Militar solicitam o apoio de nossa equipe do Canil, que foram responsáveis por indicar onde as drogas estavam escondidas, graças ao faro de nossos cães e a competência de seus adestradores”, disse.

Ele ainda comentou sobre o Caminhão Luz da GCM, que percorreu a cidade na semana do Natal. “Encerramos o ano de 2021 criando o Caminhão Luz da Guarda Civil Municipal, projeto idealizado pela Inspetora da GCM Luciana. O Caminhão Pipa da Defesa Civil foi enfeitado, sendo colocado luzes de led. Ele percorreu as ruas da cidade e estacionaram nas Praças onde nosso Papai Noel, o GCM Mazarini atendia crianças e adultos, com muita alegria e humanidade, sendo cortês e tirando fotos, além de distribuir balas às crianças”, disse.

“O sucesso desse projeto foi enorme, os populares elogiaram bastante e recebemos muito apoio, conseguimos dessa forma trazer um pouco mais de alegria e momentos felizes para nossa população no final de ano”, completou.

Fotos: Guarda Civil Municipal

Equipes atenderam mais de 160 chamadas para combate a incêndio