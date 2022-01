Centenário da emancipação

O presidente da Câmara, Paulinho da Prefeitura (PSB) designou para o dia 24 de fevereiro, às 19h30, a Sessão Solene para comemoração do Centenário da Emancipação Política do Município e também da Independência do Brasil. O local dessa sessão solene será definido posteriormente, assim que consultado o Poder Executivo e a Vigilância Sanitária sobre as cautelas necessárias em virtude da pandemia da Covid-19.

Comissão

Para a realização dos estudos e preparativos para esta celebração, o presidente instituiu uma Comissão composta pelos vereadores Canarinho (PSDB), Célio Santa Maria (PSB) e Danutta de Figueiredo Falcão Rosseto (Republicanos), além da servidora do Legislativo, Edilaine Pavani.

Assessor

O presidente do Legislativo, Paulinho da Prefeitura, também nomeou o advogado Valter Luís de Mello, para o cargo de Assessor Especial da Presidência da Câmara Municipal de Vargem Grande do Sul, SP, de provimento em Comissão e de livre nomeação e exoneração. Quando presidiu a Câmara em 2020, Paulinho também nomeou o advogado para o cargo.

A Gazeta errou

Na edição do dia 1º de janeiro, a Gazeta publicou que o vereador Bertoleti (PSD) havia assinado o ato da mesa que institui o teletrabalho, mas na verdade quem acompanhou as assinaturas de Celso Itaroti (PTB) e Fernando Corretor (Republicanos) foi o vereador Parafuso (PSD).

Prefeita com Covid-19

A prefeita de São João da Boa Vista, Maria Teresinha de Jesus Pedroza, testou positivo para Covid-19 na manhã desta sexta-feira, dia 7. É a segunda vez que a prefeita contrai o novo coronavírus. O Departamento Municipal de Comunicação Social confirmou a infecção e Teresinha está em isolamento em sua casa. Segundo informou o jornal O Município, na semana passada, após estar no navio de cruzeiro Preziosa, em que 28 pessoas – 26 passageiros e dois tripulantes – testaram positivo para a doença, a prefeita realizou teste no sábado, tendo resultado negativo. No domingo, já em São João, manteve a agenda da administração.

Desde o começo da semana, Teresinha também se reuniu com diretores da Prefeitura, visitou departamentos, bem como esteve todos os dias no Centro Covid, foi à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), além de participar de programas de duas rádios.