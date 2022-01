Reformas do Hospital de Caridade contaram com recursos obtidos pela deputada Luiza Erundina

Uma das deputadas federais que mais recursos trouxe para Vargem Grande do Sul, Luiza Erundina (Psol), que recebeu o título de Cidadã Vargengrandense, é autora de emendas parlamentares que foram e que estão sendo empregadas em reformas realizadas no Hospital de Caridade.

Até o momento, Luiza Erundina, a pedido do vereador Paulinho da Prefeitura, seu afilhado político, já destinou R$ 500 mil para a reforma do ambulatório e da fachada do hospital, R$ 500 mil para o término da obra, R$ 300 mil para a reforma do pavilhão Dr. Gabriel Mesquita e R$ 250 mil para a reforma da cozinha e lavanderia da instituição.