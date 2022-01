Shows da Lei Aldir Blanc acontecem no final do mês

No final do mês, nos dias 27 e 28, acontece a segunda edição dos eventos realizados como contrapartida da Lei Aldir Blanc de Vargem Grande do Sul, que recebeu o nome de Criando Cultura VGSUL. A transmissão das exibições será realizada pela página da rede social Facebook e pelo canal no Youtube Criando Cultura VGSUL. O evento contará com duas atrações musicais: a dupla André e Tiago e a tradicional Banda Bergson.

O assessor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Buzato, pontuou que as oficinas serão gravadas dos dias 24 a 26. E, depois de editadas, estarão disponíveis na página e canal do Youtube do Criando Cultura.

Ele ressaltou que o Conselho de Cultura e Departamento de Cultura e Turismo convida toda a população a prestigiar a transmissão virtual dos eventos, que contribuirão no fomento de cultura, além de ser um excelente atrativo, onde os moradores terão a oportunidade de apreciar boa música no conforto de suas casas.

De acordo com o informado, devido ao aumento significativo de casos de Covid-19 em Vargem, ficou decidido para a segurança dos participantes e população, que o evento acontecerá apenas online. Ainda assim, Lucas comentou que todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 serão seguidos.

No dia 27, a Show Live será com a dupla André e Tiago e no dia 28, com a banda Bergson. Nos dois dias, o evento inicia às 20h, pelo canal do youtube e página no Facebook “Criando Cultura VGSul”.

Dupla André e Tiago, junto com os demais músicos que os acompanham, é a atração do dia 27. Foto: Arquivo Pessoal

A Lei

A Lei Aldir Blanc foi criada pela deputada Jandira Fragali para ajudar a classe artística e agentes culturais que durante o período pandêmico tiveram seus trabalhos interrompidos, devido ao isolamento social.

Por esta razão, a primeira edição dos eventos de contrapartida foi realizada em 2020, sendo quatro lives com cinco artistas beneficiados pela Lei. Também aconteceram oficinas virtuais para contribuir com a capacitação principalmente de famílias em vulnerabilidade.