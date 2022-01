Em menos de uma semana, cidade tem mais de 550 casos de Covid-19

Na edição da Gazeta de Vargem Grande da semana anterior, o jornal mostrou o avanço dos casos de Covid-19 após as aglomerações entre familiares e amigos na celebração das festas de final de ano, como o Natal e a Passagem de Ano. Os resultados das aglomerações estão infectando cada vez mais vargengrandenses.

Conforme o analisado pelo jornal, de acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura Municipal, no dia 24, véspera de Natal, haviam 3.858 casos positivos na cidade. Na quinta-feira, dia 6, o número havia saltado para 4.068, um acréscimo de 213 casos novos em duas semanas.

Na sexta-feira, dia 7, o número de casos da doença já havia subido para 4.140 e, na quinta-feira, dia 13, a cidade registrou 4.605. Assim, em uma semana, a cidade teve o acréscimo de 465 casos de Covid.

Analisando os boletins divulgados, é possível ter uma visão ainda mais clara do problema. Na sexta-feira, dia 7, haviam 155 casos ativos, 35 aguardando resultado e 102 monitorados. Além disso, o boletim registrou uma pessoa com Covid-19 internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Na ocasião, de acordo com o divulgado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), 110 pessoas haviam passado em atendimento pelo Gripário, sendo que 60 foram notificadas.

O boletim permaneceu o mesmo durante o final de semana, porém, no sábado, dia 8, passaram pelo Gripário 72 pessoas e 38 delas foram notificadas. No domingo, dia 9, 74 pessoas passaram pelo Gripário e 44 foram notificadas.

Na segunda-feira, dia 10, a cidade teve o incremento de 130 casos novos e o número de ativos saltou para 258. Além disso, 97 pessoas aguardavam resultado do exame, 123 estavam sendo monitoradas, uma pessoa com a doença estava na UTI e duas na enfermaria.

Na terça-feira, dia 11, mais 70 casos positivos foram incrementados no boletim. Na ocasião, a cidade registrou 345 casos ativos, 147 aguardando resultado, 155 monitorados, um confirmado na UTI e um na enfermaria. Na data, 188 pessoas passaram no Gripário e 80 foram notificadas.

Na quarta-feira, dia 12, aconteceu o recorde de casos positivos incrementados em um dia, sendo 178, saltando o número total de casos para 4.518, possivelmente reflexo dos resultados represados durante o final de semana. De acordo com o boletim, havia 471 positivos, 196 aguardavam resultado, 207 estavam em monitoramento e havia um confirmado na UTI e um na enfermaria. No dia, 152 pessoas passaram pelo Gripário, sendo 70 notificadas.

Na quinta-feira, dia 13, o boletim registrou 558 casos ativos, 261 pessoas aguardando o resultado do exame e 288 pessoas monitoradas. Na data, uma pessoa com a doença estava internada na UTI e outras três na enfermaria. Segundo o prefeito, 195 pessoas passaram pelo Gripário, sendo que 44 foram notificadas.

Já no boletim divulgado pela prefeitura na sexta-feira, dia 14, houve um acréscimo de 91 casos positivos. Ao todo, o número de pessoas que tiveram Covid-19 na cidade desde o início da pandemia foi 4.696. O número de casos ativos era de 628. Haviam ainda 351 pessoas sendo monitoradas e 304 aguardando o resultado.

Seis moradores estavam hospitalizados em ala de enfermaria com a doença e um pacientes estava em leito de Unidade de Terapia intensiva.

Região também segue com aumento de pacientes

Na região, a situação também não está nada boa. Em São João da Boa Vista, na sexta-feira, dia 7, havia 12.405 casos positivos, onde 350 estavam ativos. Na quinta-feira, dia 13, o número de casos confirmados saltou para 13.162, bem como o de casos ativos, sendo 1.048. Assim, em uma semana, 757 pessoas contraíram a doença.

Em São José do Rio Pardo, no dia 7, havia 310 ativos, totalizando 6.891 confirmados. Na quinta-feira, dia 13, o boletim divulgou 457 ativos e um total de 7.208 confirmados. Em sete dias, houve o acréscimo de 317 casos novos.

Em São Sebastião da Grama, no dia 7, havia 37 ativos e um total de 1.199 de confirmados. Na quinta, dia 13, o total de confirmados com a doença foi para 1.261, com 63 ativos. No total, a cidade registrou 62 casos em menos de uma semana.

Em Casa Branca, no dia 7, havia 137 casos ativos, sendo 3.631 o total de confirmados. Na quinta, dia 13, havia 313 casos ativos, totalizando 3.858 pessoas confirmadas com a doença. Portanto, em uma semana, Casa Branca somou mais 227 casos de Covid.

Em Divinolândia, na sexta, dia 7, havia 172 casos ativos, totalizando 1.555 confirmados com Covid-19. Na quarta, dia 12, o número de ativos foi para 194, chegando à marca de 1.625 com a doença.

Vacina contra Covid-19 para crianças deve começar a ser aplicada na segunda, dia 17

As primeiras doses pediátricas de vacinas Covid-19 para imunização de crianças de 5 a 11 anos chegaram ao Brasil nesta quinta-feira, dia 13. O lote de 1,2 milhão de doses da Pfizer (Comirnaty) será distribuído para estados e Distrito Federal nos próximos dias, de forma proporcional ao número de crianças em cada unidade da Federação, conforme informou o Ministério da Saúde. A imunização desse público não será obrigatória e deve começar pelo grupo prioritário, como crianças com comorbidades e deficiências permanentes.

Essa é a primeira remessa das 4,3 milhões de doses pediátricas da farmacêutica americana que devem ser entregues ao Governo Federal ainda em janeiro. O governador João Doria (PSDB) informou na manhã da sexta-feira, dia 14, que pretendia iniciar a imunização de crianças no mesmo dia, em uma ação simbólica. No entanto, nos postos da Capital e da maioria das cidades do Interior, incluindo Vargem, a expectativa é que a vacinação desse público deva começar na segunda-feira, dia 17.

A Gazeta procurou a prefeitura para saber sobre detalhes da imunização para as crianças, mas até a manhã da sexta-feira, dia 14, ainda não havia informações sobre esta nova fase da campanha.

Cadastro

O prefeito de Vargem Grande, Amarildo Duzi Moraes (PSDB) orientou os pais a efetuarem o cadastro dos dados de seus filhos no sistema Vacina Já do governo do Estado, para agilizar o processo da imunização. O endereço eletrônico é o www.vacinaja.sp.gov.br.