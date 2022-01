Atendimento no Poupatempo começa em fevereiro com teste

Com quase tudo pronto para ser inaugurado, o Poupatempo de Vargem Grande do Sul deve iniciar nas próximas semanas o atendimento ao público, ainda em fase de testes. A informação é da prefeitura. De acordo com o Executivo, a inauguração do Poupatempo, que será um dos maiores da região, será de 10 a 15 dias após o início da fase de testes.

De acordo com a prefeitura, toda a parte de estrutura do prédio já se encontra finalizada, e a partir de semana que vem o Poupatempo realiza a montagem dos equipamentos próprios. A instalação de uma unidade do Poupatempo em Vargem Grande do Sul é um dos objetivos perseguidos há muito tempo pelo Executivo. As conversas para a instalação do Poupatempo em Vargem tiveram início em setembro de 2019, conforme informou o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em reportagem da Gazeta do ano retrasado. Em fevereiro de 2020, quando foi inaugurada a unidade do Poupatempo em Aguaí, o prefeito reiterou a solicitação ao vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB), presente à solenidade.

As tratativas que se seguiram, envolveram também reuniões com diversos órgãos e pessoas do governo, como o secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vinholi, o superintendente executivo da Prodesp, Ernesto Mascellani Neto, o superintendente de novos projetos da Prodesp, Ilídio Machado, além de conversas com a equipe do Detran, uma vez que a Ciretran de Vargem também será instalada no Poupatempo.

O prédio que vai abrigar o órgão está localizado na esquina da rua Cel. Lúcio com a Rua Silva Jardim, bem na entrada de Vargem Grande do Sul pela Via Ernani Parada Otero, que também será completamente restruturada pelo Governo do Estado, com recapeamento total e construção de acostamento pavimentado nos dois lados.

A partir da inauguração, o aluguel do prédio do Poupatempo, que até então é pago pelo Executivo, passará a ser dividido entre o município e o governo do Estado. O imóvel foi completamente adaptado para receber o órgão, que vai oferecer ao cidadão uma série de serviços do Estado e também da prefeitura.

Empregos

A equipe que vai trabalhar na unidade de Vargem já está sendo treinada pelo Poupatempo. Serão sete pessoas em tempo integral e outras 3 em meio expediente, além da equipe da Ciretran.

Em fevereiro de 2020, Amarildo reforçou pedido de instalação do Poupatempo ao vice-governador Rodrigo Garcia. Foto: Fotos: Arquivo Gazeta e Prefeitura

Inauguração

A finalização da obra teve início em julho, quando a prefeitura contratou a Construtora HGB Ltda para a execução de instalações complementares, como ar condicionado, iluminação, distribuição de energia e logística, divisórias em Drywall e forro para fechamento da cobertura no prédio. O valor do contrato foi de R$ 690.006,95.

No final de 2021, foi contratada a empresa responsável pela instalação de toda comunicação visual do imóvel, como placas, adesivos de sinalização, totens e painéis. A empresa vencedora foi a SILK Brindes Comunicação Visual, Comércio, Serviços e Telecomunicações Ltda ME, pelo valor total de R$ 43.800,00. Nesta semana, o prédio estava recebendo o serviço de paisagismo e jardinagem.

Caso a fase de testes tenha início no dia 2 de fevereiro conforme o previsto, a expectativa é que a obra seja inaugurada em até duas semanas depois, com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia.

Serviços

Segundo o explicado, os serviços que serão centralizados no prédio que abrigará o Poupatempo são o Tributário, Junta Militar, Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Banco do Povo, Posto do Sebrae Aqui, Posto de Atendimento do Trabalhador (PAT), Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAE) e o Cartório Eleitoral, que já está atendendo no local.