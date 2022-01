Carreta com produtos químicos tomba e motorista não resiste em São João

Uma carreta transportando produtos químicos tombou na tarde de quinta-feira, dia 13, na rodovia de Águas da Prata a São João da Boa Vista. O acidente aconteceu na primeira entrada do bairro Alegre, em São João.

Na ocasião, a pista foi interditada por se tratar de uma carreta de gás. Segundo o informado, o motorista passou mal e tombou o caminhão com a carga perigosa, ficando preso às ferragens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi ao local e constatou o óbito. Vendo as notas fiscais e o documento que fala sobre a carga, o Corpo de Bombeiros descobriu que é uma carga perigosa de ácido e com o tombamento pode explodir. Assim, o local foi isolado imediatamente.

O motorista, já falecido, ficou preso às ferragens até todo o ácido ser retirado de dentro do reservatório para outro caminhão, movimento chamado de transbordo, que poderia ocasionar em uma grande explosão, bem como não podia cair na terra, devido aos danos no Meio Ambiente.

Segundo o informado, a carga estava sendo transportada de Poços de Caldas e o motorista é da região de Santos. A Polícia Rodoviária, a empresa proprietária do caminhão, a Renovias, o Samu, o Corpo de Bombeiros e a perícia estiveram no local, mas mantendo distância do caminhão tombado. Além disso, uma equipe da Cetesb de Paulínia foi ao local avaliar o caminhão e a carga.

Após o acidente, a Renovias sinalizou os motoristas para controlar o trânsito e evitar que os veículos chegassem perto da carreta, devido ao risco de explosão. Foi aconselhado trafegar na pista oposta.

Durante a operação, foi montado um qg da Polícia Rodoviária, Renovias e Funerária, e todos ficaram bem afastados devido ao perigo. O transbordo do ácido foi uma operação longa, que levou a noite toda devido ao perigo de explosão. Técnicos e químicos da empresa realizaram o transbordo do produto e verificaram se havia risco ao Meio Ambiente. Após, houve a sucção do produto para o outro caminhão, a carreta tombada foi desvirada e o motorista, retirado.