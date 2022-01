Cerco policial foi realizado para pegar procurado, mas ele conseguiu fugir

No domingo, dia 9, por volta das 20h30, houve a perseguição da Polícia Militar a um procurado pela Justiça. A equipe do cabo Salomão e soldado Amauri e a equipe dos cabos Estevam e Rodrigo participaram da ocorrência.

Durante patrulhamento pela cidade, a Polícia Militar recebeu a informação de que um rapaz, com mandado de prisão preventiva, estava na cidade usando um veículo sedan de cor branca. Por volta das 20h30, na rodovia SP-215, na saída da cidade, visualizaram um veículo sedan de cor branca, com placa de Jundiaí.

Com isso, a equipe se aproximou do veículo Ford/Fusion e notou que quem conduzia o carro era o procurado. Foi dada ordem de parada ao condutor com sinais luminosos e sonoros. Porém, ao ver a viatura, ele subiu os vidros do carro e fugiu rumo São João da Boa Vista, desobedecendo a ordem legal.

Assim, os policiais solicitaram apoio às demais viaturas policiais da cidade vizinha, sendo realizado o cerco próximo à Praça de Pedágio. Contudo, o fugitivo viu os policiais, fez a conversão na rodovia SP-344, retomando sentido Vargem.

Nisso, o rapaz passou pela equipe novamente, que trafegava em sentido contrário. A equipe notou que o veículo do fugitivo apresentava defeito, pois soltava grande volume de fumaça.

Pouco antes do trevo do bairro Pedregulho, o suspeito parou no acostamento, deixando seu veículo ligado e fugiu correndo no mato. No local, diversas equipes da cidade realizaram buscas, mas não localizaram o fugitivo.

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido, bem como a quantia em dinheiro que estava nele, no valor de R$ 1.471,00, um RG, uma camiseta, um perfume, um comprovante de correspondência bancária e dois Certificados de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). O veículo e demais pertences foram apreendidos pela Delegacia de Polícia Civil de São João da Boa Vista.