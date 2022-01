Diretoria de Ensino da Região de São João da Boa Vista divulga Processo Seletivo para agente de organização

A Diretoria de Ensino da Região de São João da Boa Vista anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado Regional para contratação de Agente de Organização Escolar/2022.

O Processo Seletivo visa a contratação de Agentes de Organização Escolar, para manutenção de atividades consideradas essenciais de acompanhamento dos protocolos de higiene e distanciamento social, no âmbito das unidades escolares estaduais, após o retorno das atividades presenciais, em razão da pandemia de Covid-19.

São quatro vagas para Aguaí, duas para Caconde, quatro para Casa Branca, 12 em Espírito Santo do Pinhal, duas em Itobi, três para Mococa, duas para Santo Antônio do Jardim, três para São João da Boa Vista, três para São José do Rio Pardo, três em Tambaú, e nove para Vargem Grande do Sul.

A carga horaria será de 40 horas semanais e salário de R$ 1.200,00. Os requisitos para se inscrever são ter, na data da contratação, idade mínima de 18 anos completos, estar quite com a Justiça Eleitoral, quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do serviço militar, ter concluído Ensino Médio e não registrar antecedentes criminais.

Inscrição

A inscrição será realizada presencialmente pelo próprio interessado ou por seu procurador até o dia 26 de janeiro de 2022, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h, na sala de plantão da sede da Diretoria de Ensino, Região São João da Boa Vista, localizada na Rua Riachuelo, nº 444, Centro, em São João da Boa Vista.

O Processo Seletivo constará em Prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, composta de 30 questões, de acordo com o Conteúdo Programático constante no edital completo. A prova será aplicada na data provável de 6 de fevereiro de 2022.

A homologação do Processo Seletivo se dará a partir da publicação da Lista de Classificação Final, no Diário Oficial do Estado de São Paulo. A contratação ocorrerá pelo prazo máximo de um ano, improrrogável, contado a partir da data da publicação da Classificação Final.