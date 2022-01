Prefeitura abre concurso para vários cargos

A Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul-SP, divulgou na terça-feira, dia 11, o edital do Concurso Público nº 001/2022, que se destina ao preenchimento de vagas para diversos cargos. Os candidatos podem se inscrever das 10h do dia 24 de janeiro, até às 16h do dia 10 de fevereiro. Os candidatos devem se inscrever no site www.conscamweb.com.br e as taxas variam de R$ 50,00 a R$ 80,00.

As vagas são para Agente Comunitário de Saúde – ESF VI, Agente Comunitário de Saúde – ESF I, Agente Comunitário de Saúde – ESF XII, Coletor de Lixo, Agente de Fiscalização, Auxiliar em Saúde Bucal (ASB), Técnico em Segurança do Trabalho, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Médico Angiologista/ Cirurgião Vascular, Médico Cardiologista, Médico Clínico Geral, Médico – ESF, Médico Neurologista, Médico Neuropediatra, Médico Urologista e Terapeuta Ocupacional.

Cargos e requisitos

Para as três vagas de Agente Comunitário de Saúde, a carga horária semanal é de 40 horas e o salário base é R$ 1.375,91 e entre os requisitos estão ensino fundamental completo e residir na área da comunidade em que atuar. Para Coletor de Lixo, são duas vagas, a carga horária semanal é de 40 horas, salário base de R$ 1.246,87 e requisito de ensino fundamental incompleto (mínimo 5º ano).

As vagas para quem tem ensino médio completo ou técnico são para Agente de Fiscalização, com salário base de R$ 1.775,76 e o requisito pedido é de ensino médio completo ou equivalente; conhecimentos básicos em informática e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da categoria A/B ou superior.

Também há vaga para auxiliar de saúde bucal, salário base de R$ 1.558,16 e é exigido ensino médio completo ou equivalente e curso de auxiliar em saúde bucal, com respectivo registro no conselho de classe. Para o cargo de Técnico em Segurança do Trabalho, é requisito ensino médio completo ou equivalente e Curso Técnico em Segurança do Trabalho., com respectivo registro no conselho de classe e o salário base é de R$ 2.083,63.

Para os cargos de candidatos com ensino superior, há vagas para Engenheiro de Segurança do Trabalho, carga de 30 horas semanais e salário base de R$ 3.079,43. É requisito graduação em Engenharia, com diploma devidamente registrado pelo órgão competente, especialização na área de Segurança do Trabalho e registro no respectivo conselho de classe.

Há também vaga para Terapeuta Ocupacional, para uma carga horária de 30 horas semanais e salário base de R$ 3.002,48. O requisito é ter graduação em Terapia Ocupacional, com diploma devidamente registrado pelo órgão competente e registro no respectivo conselho de classe.

Médicos

O concurso também oferece vaga para médicos de especialidades como angiologista/cirurgião vascular, cardiologista, neurologista, neuropediatra e urologista. A carga horária semanal é de 15 horas e o salário base é de R$ 6.482,70. Para o cargo de clínico geral, a carga de trabalho é de 20 horas semanais e o salário base é de R$ 6.482,70 e para o de médico ESF, a carga é de 40 horas semanais e o salário base, R$ 12.368,94.

Os requisitos para as vagas de médicos são graduação em medicina, com diploma devidamente registrado pelo órgão competente, especialidade na área exigida e registro no respectivo conselho de classe.

Seleção

O Concurso Público será constituído de provas objetivas para todos os cargos, prova prática para o cargo de Coletor de Lixo.

A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho das funções. Inicialmente, o exame está previsto para o dia 20 de março de 2022, a partir das 9h, horário em que serão fechados os portões.

A prova prática tem a previsão de ser realizada no dia 24 de abril. A convocação com data, horário e local para realização da prova prática ocorrerá para os candidatos mais bem habilitados na prova objetiva, conforme estabelecido no edital, e será divulgada no mural da Prefeitura e nos sites www.vgsul.sp.gov.br e www.conscamweb.com.br.

Oportunidade

O vargengrandense Paulo Roberto Baptista, de 30 anos, será um dos candidatos no concurso público. Conforme contou à reportagem da Gazeta de Vargem Grande, essa é a primeira vez que presta um concurso, porém, informou que está bem confiante.

O candidato deseja concorrer para a vaga de técnico de segurança do trabalho e a falta de emprego na cidade é o que o levou a participar do concurso. Com ensino médio completo e curso de operador de empilhadeira, Paulo está empregado, porém procurando novas oportunidades.

À Gazeta, ele contou como pretende se preparar para a prova. “Estudando provas de concursos anteriores, estou com muitas expectativas”, informou.