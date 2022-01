Suspeito de matar homem a pedradas em Aguaí no fim do ano foi preso

O Setor de Investigações Gerais de Aguaí prendeu na quarta-feira, dia 12, mais um suspeito de matar um homem a pedradas no final de dezembro na cidade.

Cícero Pereira Leite, de 34 anos, foi assassinado após uma discussão em um pesqueiro. Segundo a Polícia Civil, o suspeito de 31 anos estava escondido na área rural de São João da Boa Vista.

Outro envolvido no crime já havia sido preso pelo SIG no dia 5 de janeiro. O homem de 47 anos já tinha passagem por homicídio.

De acordo com o delegado, o segundo suspeito já tinha trabalhado com a vítima como serralheiro. Em depoimento ele alegou que o rapaz estava embriagado na noite em que aconteceu a discussão e, depois, o assassinato.

Segundo o delegado, o suspeito foi quem desferiu os golpes com uma lixeira de ferro encontrada com sangue ao lado do corpo da vítima.

Câmera de segurança flagrou o crime

O caso

O crime aconteceu na madrugada de 23 de dezembro. Na ocasião, a Polícia Militar foi chamada na vicinal entre São João e Aguaí, onde havia um veículo em chamas.

Pela placa, o dono do carro foi localizado, assim como o endereço. Durante o trajeto, o corpo do homem foi encontrado.

Ele foi assassinado com golpes de pedra e uma lixeira foi encontrada com sangue ao lado do corpo.