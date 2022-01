Unifeob realiza Vestibular de Vagas Remanescentes com bolsas de até 50%

Para não atrasar o sonho de centenas de vestibulandos de cursar o ensino superior em 2022, o Centro Universitário Unifeob realizará o Vestibular de Vagas Remanescentes com bolsas de até 50% no próximo dia 6 de fevereiro, às 9h. A previsão é de aplicação presencial da prova nas dependências do Campus Mantiqueira, estrutura completamente adaptada para garantir total segurança de candidatos e colaboradores contra a transmissão de Covid-19 e suas variantes.

Para se inscrever, basta acessar o site vestibular.unifeob.edu.br, preencher o formulário e realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 25,00. Na página é possível conhecer cada curso, os professores e a matriz curricular. Recomenda-se chegar com uma hora de antecedência, levar caneta azul ou preta, lápis, borracha e documento oficial com foto.

Cursos

São mais de 20 opções nas mais variadas áreas do conhecimento, como Engenharia Agro, com Agronômica e Medicina Veterinária; Ciências Sociais Aplicadas, com os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Pedagogia; Engenharias Civil, de Produção e Mecânica; Escola de Negócios com as graduações em Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciência da Computação e Ciências Econômicas e Escola do Bem-Estar, com os cursos de Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Psicologia.

Diferenciais

A Unifeob tem 100% de professores especialistas, mestre e doutores, uma estrutura que conta com polos em outras cidades da região e tecnologia de ponta implantada em todos os cursos. Segundo o divulgado, os valores das mensalidades são acessíveis e foram criados novos planos de pagamento facilitado para incentivar os estudos mesmo durante os tempos difíceis de pandemia.

As aulas são ministradas em formato híbrido, ou seja, tanto presencialmente quanto a distância, de modo síncrono (ao vivo), e ficam gravadas para posterior consulta. Além de ser o melhor centro universitário de toda a região, há atendimento facilitado para estudantes, campi em diferentes partes do município e uma verdadeira cidade universitária em sua sede – o Campus Mantiqueira.

Para oferecer as melhores condições de ensino, há uma parceria com a Google for Education, laboratórios físicos e virtuais e utilização de metodologias ativas de aprendizagem, o que confere grande reconhecimento do mercado de trabalho a quem se gradua na Unifeob. O índice de empregabilidade dos formandos é de 74% – muito acima da média nacional, de apenas 38%.