Em visita à região, Baleia Rossi destina verba ao Conderg

O deputado federal Baleia Rossi (MDB) visitou o Hospital Regional de Divinolândia, do Consórcio de Desenvolvimento da Região de Governo de São João da Boa Vista (Conderg), na sexta-feira, dia 7.

De acordo com o publicado pelo prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) em sua página da rede social Facebook, o deputado foi recepcionado junto com o Colégio de Prefeitos que compõe o consórcio, na reunião ordinária mensal.

Conforme informou o prefeito, o deputado fez importante emenda para custeio, no valor de R$ 500 mil ao Conderg e ainda ajudará em outro importantíssimo pleito junto ao governo do Estado de São Paulo, sem dar mais detalhes.

Amarildo agradeceu a todos os prefeitos, de forma especial a Márcio Zanetti (PTB), prefeito de São José do Rio Pardo, que solicitou ao deputado os R$ 500 mil conquistados. Ele também agradeceu ao deputado federal Baleia Rossi, que é grande parceiro de Vargem, pela colaboração e visita.