Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Rafael Lazarini – conhecido por Jiló, aos 32 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixa a mãe Rosa Maria Ribeiro Lazarini; os irmãos Luís, Lucas, Luana, Romeu, Vinícius, Vitória e Bruno; os cunhados Daniel e Wender; as cunhadas Ana, Ivone, Fernanda e Hellen e sobrinhos. Foi sepultado no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Natalino Luiz, aos 88 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Era viúvo de Beatriz Leal Luiz; deixou as filhas Ana Lúcia e Maria Aparecida; o genro Valfredo; os netos Gabriel, Fernanda, Aline e Taís; os bisnetos Ramon, Bernardo, André e Rebeca. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Domingos Oiano Coraça, aos 87 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixou a esposa Maria Fiorini Oiano; os filhos Maria Cristina e João. Foi sepultado no dia 9, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu a professora Lilla Sbardellini, aos 89 anos de idade, no dia 8 de janeiro. De tradicional família vargengrandense, lecionou durante muitos anos nas escolas Gilberto Giraldi e Alexandre Fleming, onde se aposentou. No seu mister, dona Lilla contribuiu com o conhecimento e a formação intelectual de uma legião de alunos em nossa cidade. Uma de suas sobrinhas se recordou que dona Lilla era formada em odontologia, mas não exerceu a profissão, Lilla era irmã de Cleonice, Dalva, Edwrges, Edna, Lenita, Isio e Eduino Sbardellini, – já falecidos; era solteira e deixou sobrinhos. Foi sepultada no dia 9, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Antônio Luiz Marini – conhecido por Finé, aos 90 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Era viúvo de Maria Aparecida Gimenes Marini; deixa os filhos Fátima, Benedito, Amélia, Luizão, Bete, Ana Lúcia e Regina; genros; noras; netos e bisnetos. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Ricardo Buzato, o conhecido Buzatão, aos 60 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Solteiro; deixou os irmãos Ronaldo e Raul; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu João Batista de Oliveira, aos 63 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Era solteiro, deixou os irmãos Paulo Batista, Joel Batista, Luís Carlos, Nivaldo e Denilson; cunhadas e sobrinhos. Foi sepultado no dia 11, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu José Décio de Oliveira, aos 86 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Deixa a esposa Aparecida Alaião de Oliveira; os filhos Ademar, Amarildo, Benedito, Antônio, Rita e Marcelo; o genro Benito; as noras Neusa, Vera, Ilza e Leila; os netos Isabela, Bruno, Patrick, Patrícia, Thiago, Bianca, Luís Otávio, Sabrina e Melissa e os bisnetos Nicoly, Antonella e Derek. Foi sepultado no dia 14, no Cemitério da Saudade.

Faleceu José Aparecido de Freitas, conhecido por Cidão, aos 61 anos de idade, no dia 14 de Janeiro. Deixa a esposa Aparecida Donizete Moreira; a filha, Elaine; netos; irmãs e sobrinhos. Foi sepultado no dia 14 de janeiro, no Cemitério Parque das Acácias.

José Aparecido de Freitas

Faleceu José Aparecido de Freitas, conhecido por Cidão, aos 61 anos de idade, no dia 14 de Janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Domingos Oiano Coraça

Faleceu Domingos Oiano Coraça, aos 87 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Natalino Luiz

Faleceu Natalino Luiz, aos 88 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Ricardo Buzato

Faleceu Antônio Ricardo Buzato, o conhecido Buzatão, aos 60 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

João Batista de Oliveira

Faleceu João Batista de Oliveira, aos 63 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Rafael Lazarini

Faleceu Rafael Lazarini – conhecido por Jiló, aos 32 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

José Décio de Oliveira

Faleceu José Décio de Oliveira, aos 86 anos de idade, no dia 13 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Antônio Luiz Marini

Faleceu Antônio Luiz Marini – conhecido por Finé, aos 90 anos de idade, no dia 10 de janeiro. Foto: Arquivo Pessoal

Falecimentos na região

Falecimentos em Casa Branca

Faleceu Maria Aparecida Cunha Gabriel, aos 79 anos de idade, no dia 14 de janeiro. Deixa o marido Norivaldo Gabriel; os filhos Sônia, Sandra, Norivaldo Filho e netos. Foi sepultada no dia 14, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Wanderley Alvarenga, aos 73 anos de idade, no dia 11 de janeiro. Deixa a esposa Antônia Jandira Monteiro Alvarenga; os filhos Anita e Sandro; netos e bisneto. Foi sepultado no dia 12, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Cícera Rodrigues Guimarães, aos 89 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Era viúva de Manoel Francisco Guimarães; deixa os filhos Francisco, Adalberto, Manoel, Expedito, Raimunda e Antônia; netos; bisnetos e tataraneto. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Benedito Antônio, aos 86 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Deixa a esposa Lourdes Martins; os filhos Lúcia, Silvia, Roseli, Aparecida, Elisabete, Jose, Edson, Odair e Elisângela. Foi sepultada no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Luís Antônio Cruz, conhecido por como Crufh, aos 62 anos de idade, no dia 9 de janeiro. Deixa a mãe Antônia V. Antonialli Cruz; e a esposa Lenice Bueno Cruz. Foi sepultado no dia 10, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Marcos Roberto Strazza, aos 51 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixa o pai Argélio Strazza, os irmãos Rosângela, Ana, Sônia, Fátima, Marli, Sandra, Paulo, Eliane e Joana, e sobrinhos. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu João Domingues Rodrigues, aos 97 anos de idade, no dia 7 de janeiro. Deixa a esposa Josefina Rodrigues; a filha Beniza; a neta Bruna; e o irmão Gumercindo. Foi sepultado no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Arlete Alves Lima de Jesus, aos 79 anos de idade, no dia 8 de janeiro. Deixa a mãe Maria Aparecida Alves de Lima; os filhos Nélson, Denise, Luciana e Marcela; netos; bisneta e irmãos. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Loura Motta Scassa, aos 92 anos de idade, no dia 7 de janeiro. Deixa os filhos Neusa, Vera, Eurídice, Fátima, Edna, Celso, Marco Antônio, Vanderlei, Clélia; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 8, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Faleceu Tereza Jesus Martins, aos 80 anos de idade, no dia 6 de janeiro. Deixa os filhos Eder, Marinho, Ronaldo, Marcelo, Suzana e Vanessa; noras e genros. Foi sepultada no dia 7, no Cemitério Municipal de Casa Branca.

Falecimento em São Sebastião da Grama

Faleceu Ademilson Pereira Lima, aos 42 anos de idade, no dia 23 de dezembro. Foi sepultado no dia 24, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelos telefones: 3641-3328 ou 3641-2663, pelo WhatsApp 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.