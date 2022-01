Projetos visam combater perdas de água e automação da ETE

Entrevistado pelo jornal Gazeta de Vargem Grande junto ao setor administrativo do SAE, que fica no Jd. Pacaembu, Celso Bruno disse que para este ano de 2022, a pretensão é reforçar os investinmentos no setor de água. Ele enfatizou a disposição do prefeito Amarildo Duzi Moraes em que o SAE foque na gestão e que melhore a qualidade e distribuição de água aos vargengrandenses.

Quando Amarildo fez os debates em 2018 sobre o destino do SAE junto à comunidade vargengrandense, a informação obtida pelo jornal era que o desperdício de água tratada em Vargem estava em 51%. “Ou seja, a cada 100 litros de água tratada, apenas 49 chegam aos consumidores por conta dos vazamentos. São captados 200 litros a cada segundo na Barragem Eduíno Sbardelini”, citou a reportagem o jornal na época.

Visando combater este desperdício, o SAE irá implantar em 2022 o Combate de Perdas de Água nos bairros Vila Santana, Centro e Jd. Pacaembu. Segundo explicou o superintendente Celso Bruno, estuda-se contratar uma empresa especializada para saber onde os vazamentos ocorrem. Com a setorização das redes, com a colocação de registros, quando for necessário desligar uma bomba, o bairro todo não ficaria sem água e sim os locais próximos onde seria feito o reparo.

Também será implantado macromedidor na ETA, para saber corretamente o quanto de água tratada é produzida e nos bairros, haverá controle de quanto litros de água estão passando na tubulação. “Caso haja um maior consumo no bairro, certamente deverá haver vazamento nas redes e então será mais fácil de detectar onde está acontecendo o desperdício”, afirmou Celso. Outro problema a ser atacado este ano, será o tratamento do lodo produzido pela ETA e que é objeto de fiscalização da Cetesb. O projeto em fase de aprovação.

Na ETE, está previsto este ano a elaboração de Projeto de Readequação de Estação Elevatória de Esgoto e de Instrumentação e Automação da ETE. A intenção, segundo o superintendente, é automatizar a ETE com parâmetros eletrônicos, visando mais economia e eficiência na Estação de Tratamento de Esgoto, sendo cada passo do tratamento automatizado e acompanhado.

Também está em curso a instalação de dois novos conjuntos de moto bombas submersíveis que serão utilizados na ETE, para evitar que quando um conjunto entrar em pane, o sistema não pare de realizar o tratamento de esgoto, como aconteceu recentemente e foi alvo de denúncia dos vereadores.

Dois contratos firmados com o Fehidro, sendo um da Bacia do Rio Pardo e outro da Bacia do Mogi, visando também a perda, vai permitir a instalação de 3.000 hidrômetros na cidade, neste ano, conforme consta da proposta do SAE.

Segundo publicou reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande em março de 2018, a rede de distribuição da cidade é muito antiga, principalmente em bairros da área central. Feitas em ferro fundido, ela possui de 40 a 50 anos de existência. Em alguns pontos do Centro, parte da rede ainda é composta por canos de amianto, material proibido desde 2008.

A troca da rede de distribuição de água teve início na Vila Santana, mas depois parou por problemas da empresa que venceu a licitação e terá continuidade este ano, mediante a contratação de nova empresa especializada para a realização dos serviços, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.

Também na proposta de investimento para o exercício de 2022, consta a continuação da construção de adutoras, fornecimento e instalação dos cinco reservatórios metálicos com fechamento das áreas, fornecimento, montagem e instalação de quadro elétrico de alimentação, comando e acionamento pela empresa contratada. Estas obras seriam custeadas com os recursos provenientes do financiamento feito com a Caixa Federal.

Cerca de 3 mil hidrômetros serão trocados na cidade. Foto: Prefeitura

Alteração da legislação

O problema do esgoto que transborda nas residências e também nas caixas coletoras é consequência das ligações clandestinas de água pluvial (água da chuva), na rede coletora de esgoto. Além do volume de água quando chove, também é carreado para as redes de esgoto, vários objetos que estão nos quintais, causando os entupimentos e transbordamentos dos dejetos nas residências.

Para atacar este sério problema que atinge centenas de moradores em diversos bairros, este ano está nas propostas do SAE, o estudo de uma lei que regulamente a ligação de esgoto nas residências, inclusive com multas para quem fizer ligação clandestina. Uma vez aprovada e com a fiscalização a ser efetuada, o superintende acredita que haverá um avanço muito grande para evitar estes transtornos aos munícipes.

O assunto começou já a ser tratado entre o SAE, Executivo e Câmara Municipal, conforme o prefeito Amarildo adiantou em entrevista à Gazeta no final do ano passado.

Inclusão do sistema PEAD

Na entrevista recente que o prefeito Amarido deu ao jornal falando dos seus planos para 2022, ele citou o projeto PEAD que pretende instalar na cidade através do SAE. Ele mostrou-se entusiasta do projeto e pretende que o mesmo seja instalado ainda este ano no município.

Segundo revelou ao jornal, “o PEAD é o polietileno de alta densidade, que são tubos e conexões que possuem muitas aplicações e benefícios não só técnicos como também operacionais, que podem ser aplicados na infraestrutura de redes de água. Nesses casos, a perda de água ao longo da linha é muito menor do que ocorre quando a tubulação é feita com outros materiais”.

Conforme material técnico que repassou ao jornal, “a redução da perda de redes subterrâneas de tubos PEAD para água representa uma oportunidade muito importante para o equacionamento de problemas de saneamento previamente existentes. As soldas e conexões feitas para emendar os lances de tubos de PEAD são; 100% à prova de vazamento, isso porque os tubos são fundidos e formam um corpo único. Além disso, deve-se mencionar que a necessidade de reparos anuais por quilometro instalado de tubo PEAD é muito menor do que quando se trata de outros materiais”. É citado que dentro das principais vantagens do tubo PEAD, estão a flexibilidade, altíssima resistência a impactos e abrasão, são atóxicos, tem alta resistência química, não criando crostas e escarras causadas por processos químicos, são de simples manuseio e tem longa vida útil sem apresentar qualquer avaria. O sistema tem enorme variedade de acoplamentos, sendo possível conexão em qualquer outro tipo de rede.

Investimento em obras e serviços

Na proposta do que será executado em 2022 na área de obras e serviços pelo SAE, está a reforma dos decantadores da Estação de Tratamento de Água; melhorias nos 100 pontos de esgoto e dos 100 pontos de água que sempre estão dando problemas; implantação do Sistema Tapa Buraco, que passaria a ser feito pelo próprio SAE quando danificada as ruas pela autarquia; a compra deum caminhão Vacal, que teria como principal função a execução de limpeza, desentupimento de esgoto e galerias pluviais reduzindo em 30% o trabalho das equipes de rua; revitalização de oito elevatórios de esgoto, bombas, estruturas e painéis; construção de vestiários, salas, almoxarifados, no Centro de Distribuição, localizado no Jd. Pacaembu; revitalização de caixas de água existentes, com fechamentos, pinturas, calçadas, etc; compra de uma Van para manutenções preventivas; implantação de dois sítios de energia solar, sendo um na ETE e outro na ETA, visando economia da energia elétrica, hoje um dos principais gastos do SAE. Também com a intensão de diminuir custos com a energia gasta, implantação deum plano de compra de energia elétrica, no mercado livre e por fim, a implantação de um Operador Municipal de Sistema Sala Telemetria Aplicada, em todos os sistemas de bombeamentos, tratamento, distribuição, reservatórios e elevatórios de esgoto.