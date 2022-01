Vargem segue com instalação de LED

Na terça-feira, dia 11, foi realizada a substituição das luminárias de vários bairros de Vargem. Em publicação na rede social Facebook, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB) informou que, na ocasião, houve a troca para as luminárias de LED no Jardim Santa Marta, Jardim Dolores, Cohab 3, Lago I, Lago II e já estava finalizando o Jardim Ferri. Na postagem, Amarildo divulgou fotos de diversos ângulos aéreos do Jardim Dolores. Conforme informou, o trabalho segue até efetuar a troca de todos os bairros do lado de cima da Rodovia SP-215.