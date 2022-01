Alunos de Grama plantam mudas

Na última terça-feira, dia 11, foi comemorado o Dia do Combate à Poluição por Agrotóxicos. Em razão disso, os alunos do Complexo Educacional da rede municipal de ensino de São Sebastião da Grama realizaram o plantio de árvores e hortaliças sem o uso de agrotóxicos.

Segundo o exposto pela prefeitura de Grama, Agrotóxicos podem atingir o solo, água e ar, afetando a saúde humana. Além dos possíveis malefícios para a saúde, o uso excessivo de agrotóxicos também interfere no meio ambiente, aumentando o nível de poluição e afetando o ecossistema da região.

Isso acontece porque quando os pesticidas entram em contato com a terra, podem contaminar o solo e, consequentemente, reduzir o número de nutrientes. Já quando estes produtos atingem os lençóis freáticos, contaminam as águas subterrâneas.