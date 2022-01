Elektro trocou lâmpadas

A Elektro permaneceu com um caminhão estacionado ao lado da Escola Nair Bolonha para trocar lâmpadas dos moradores de Vargem. O veículo da operadora de energia já tinha passado pelo Jardim Dolores e esta semana ficou até sexta-feira, dia 14, ao lado da escola do Jardim Paulista.

Na ocasião, pessoas de qualquer bairro da cidade puderam ir até o caminhão com até cinco lâmpadas comuns ou fluorescentes e trocar por lâmpadas LED, das 8h às 17h30.

O Projeto ‘Energia Mais Eficiente’ visa substituir lâmpadas incandescentes e fluorescentes por modernas lâmpadas de LED, bem mais eficientes, trazendo significativa economia para milhares de consumidores.

Os critérios para a troca eram ser morador do município, residir em comunidade popular, ser cliente residencial ou residencial baixa renda, apresentar conta de energia da Elektro, RG do titular da conta de energia da Elektro, levar de uma a cinco lâmpadas antigas modelos Fluorescentes compacta, incandescente e halógena.

Em sua página no Facebook, Amarildo agradeceu a Elektro pelo Projeto Energia Mais Eficiente, que visa atingir famílias com baixa renda, em síntese uma ação social importantíssima, especialmente nesse momento de pandemia