Juá realizou homenagem a Toninho Domingos

Cerca de 40 atletas e amigos prestaram uma bela homenagem a Antônio Domingos, conhecido como Toninho do Juá, no domingo, dia 9. Na ocasião, foi realizada uma partida de futebol no campo do XXI de Abril. Os times foram compostos entre todos que já jogaram pelo Juá, time que Toninho fundou.

Caio Vinícius Vargas Padovan, organizador do evento e atleta do Juá por mais de 20 anos, contou como surgiu a ideia da partida em homenagem a Toninho. “Estava no bar do Valdessi Bruneti tomando uma cerveja com um amigo que foi funcionário dele. Estávamos conversando sobre alguma coisa ligado a ele e decidi a partir daquele momento que faria uma confraternização para fazer uma homenagem para o Toninho”, comentou.

“A partir daí, como tenho muitos contatos, comecei a programar a partida, ligando e mandando mensagem para quem já tinha jogado ou era amigo dele. Infelizmente não deu pra reunir todos por conta da pandemia, mas estávamos em mais de 40 pessoas”, completou.

Caio pontuou que na próxima partida espera reunir mais jogadores. “Na próxima vez, acredito que consigo reunir mais gente, assim que passarmos por essa fase. Gostaria de fazer uma vez a cada dois meses e a confraternização no final do ano. Tudo vai depender de como estará a nossa situação diante a pandemia”, disse.

Fotos: Arquivo Pessoal

Equipe da década de 1990

A partida

O jogo terminou com a vitória de 3 a 0 para o time do Juá que jogou com o uniforme verde, com um gol de Caio e dois gols do Evens. Após a disputa, os participantes fizeram uma confraternização. “Depois do jogo fomos para o barracão do bar do Valdessi Bruneti fazer uma confraternização para contar as histórias e rever os amigos das antigas, que já fazia alguns anos que não víamos”, completou.

Caio contou que Valdessi, o dono do bar, por muitos anos patrocinou o time do Juá oferecendo cervejas, porções e uniformes. “Na confraternização, a camisa que ele usou é de um dos uniformes antigos do Juá que ele mesmo deu”, disse.

O primeiro campeonato disputado pelo Juá no juniores foi em 1997. Como contou, seu time ganhou por 1 a 0, sendo que Caio fez o gol do título.

O homenageado

Toninho Domingos fundou o Juá FC



Toninho, o homenageado, tinha um escritório de contabilidade chamado Controler. Ele era uma pessoa muito conhecida e querida no futebol amador de Vargem Grande do Sul e região. Ele faleceu em março de 2020. “Tive a oportunidade de conhecê-lo há pelo menos 25 anos. Se depender de mim, não vou deixar esse time morrer. Ele era amigo de todos, uma pessoa de casa, nós tínhamos um grupo de janta também e, inclusive, também voltamos com a janta de sexta-feira, uma vez por mês, em homenagem a ele”, disse.