Câmara no Youtube

O canal da Câmara Municipal está para completar um ano no Youtube. Até o momento, o endereço do Legislativo no portal de vídeos tem mais de 600 internautas inscritos e 43 vídeos postados, das sessões ordinárias e extraordinárias realizadas ao longo do ano. Um dos mais longos, possui mais de 3h30 de duração e é também um dos mais populares, com cerca de 2 mil visualizações e se trata da sessão ordinária de 16 de fevereiro.

Contas aprovadas

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo emitiu parecer favorável à aprovação das contas do prefeito Amarildo Duzi de Moraes (PSDB) referentes ao exercício de 2019. A Câmara Municipal, presidida pelo vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), irá colocar o parecer em análise pelas Comissões da Casa e em seguida, submetê-lo a votação no Plenário.

Visita do deputado

Neste sábado, dia 14, o deputado federal Samuel Moreira (PSDB) estará em Vargem Grande, junto do ex-prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges de Carvalho. De acordo com o vereador Serginho da Farmácia, do mesmo partido que o parlamentar, o deputado Samuel será recebido na prefeitura pelo prefeito Amarildo, também tucano.

Lula na frente

Nova pesquisa sobre as eleições presidenciais foi divulgada na quarta-feira, dia 12. Dados da Quaest/Genial de intenção de voto para o primeiro turno mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança com 45%, contra 23% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL). No terceiro lugar, o ex-juiz Sergio Moro (Podemos) aparece com 9% das intenções de voto. Ele está à frente de Ciro Gomes (PDT), com 5%. Completam a lista o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 3%, e a senadora Simone Tebet (MDB), com 1%. O senador Rodrigo Pacheco (PSD) e Felipe d’Ávila (Novo) aparecem com 0%.

Detalhes da pesquisa

Foram entrevistadas 2 mil pessoas presencialmente nas 27 unidades da Federação entre os dias 6 e 9 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, conforme registrou o instituto responsável. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-00075/2022.

Segundo turno

Na pesquisa da Quaest/Genial, o ex-presidente Lula lidera todos os cenários de intenção de voto para segundo turno. Sérgio Moro e Ciro Gomes venceriam o atual presidente Bolsonaro nos cenários sem o candidato do PT.