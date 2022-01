Paróquia Nossa Sra. Aparecida celebra tríduo de São Sebastião

Nesta semana, a paróquia Nossa Senhora Aparecida fará uma programação especial em celebração a São Sebastião e pela visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida.

O tríduo na paróquia, que tem o tema “São Sebastião ensina-nos a seguir Jesus”, tem início na terça-feira, dia 18. Na data, a missa e o tríduo de São Sebastião acontecem às 19h30, com o tema “São Sebastião ensina-nos a viver a lei do amor”, com a equipe de Santa Filomena como responsável.

Na quarta-feira, dia 19, haverá a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida e celebração do aniversário de 40 anos do padre Antônio, uma noite especial dedicada à Nossa Senhora. De responsabilidade de Catequese e com o tema “Maria, junto de São Sebastião, ensina-nos a viver a Misericórdia”, a missa e o tríduo tem início às 19h30.

A Festa de São Sebastião – Protetor contra a pandemia acontece no dia seguinte, na quinta-feira, dia 20. Na ocasião, o Santíssimo será exposto das 9h às 19h para uma adoração e pedidos pelo fim da pandemia, onde todos os fiéis estão convidados a fazer o seu momento de adoração.

No dia, a missa, a bênção do Santíssimo Sacramento e o encerramento do Tríduo será às 19h30, com o tema São Sebastião ensina-nos a conhecer Jesus, tendo como responsável a Pastoral Familiar.

Festa no Perobá

Todos os anos, os moradores do bairro Perobá realizavam a tradicional festa para São Sebastião e Nossa Senhora Aparecida. A Gazeta de Vargem Grande contatou Marlene Sati, uma vez que a família Sati sempre participou da organização do evento, para saber se neste ano o festejo seria retomado.

Conforme o informado, ainda não há nada concreto, já os planos iniciais para a retomada da festa foram paralisados por conta do aumento de casos da pandemia.