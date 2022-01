Peças fundamentais

O servidor público municipal é peça fundamental do dia a dia da cidade. São centenas de pessoas que dedicam sua vida a um trabalho que, em sua essência, é servir. É trabalhar diariamente para uma organização que visa não o lucro, mas a qualidade de vida de toda a comunidade.

São pessoas que estão por trás dos holofotes dentro das repartições burocráticas, cuidando da organização e do fluxo de trabalho e de decisões. Há também aqueles que atuam diretamente com o morador, fazendo a limpeza pública, mantendo a segurança de todos, realizando salvamentos, limpando e distribuindo água para todos beberem, cuidando da saúde e da educação de Vargem Grande do Sul. Enfim, é um trabalho fundamental para que a cidade caminhe.

A prefeitura é a maior empregadora de Vargem. São centenas de profissionais das mais variadas graduações que compõe o quadro do funcionalismo, uma vez que os ramos de atuação dessa grande “empresa” são os mais diversos possíveis. Profissionais que muitas vezes entram ainda jovens cidadãos e dedicam efetivamente uma vida inteira à função, deixando a prefeitura apenas na aposentadoria.

Trabalhadores fundamentais, que entram no emprego de maneira diferenciada, aprovados em concurso público, que garante a estabilidade necessária para que não sofram perseguições, por exemplo. Possuem também plano de carreira, para que sigam comprometidos e dedicados à causa pública.

A remuneração do servidor público municipal vem do orçamento da cidade, cuja receita é formada basicamente pelos impostos arrecadados entre todos os moradores. Inclusive dos próprios servidores. Para acompanhar os gastos da prefeitura com o quadro de pessoal, o morador pode pesquisar o Portal de Transparência da Prefeitura, que pode ser acessado pela página da municipalidade na Internet, o www.vgsul.sp.gov.br. O total gasto com o funcionalismo está abaixo do limite indicado pela legislação, conforme os apontamentos do TCE.

Além disso, todo começo de ano, o Executivo, o Legislativo e os órgãos da administração direta e indireta publicam no Jornal Oficial do Município a relação de todos os cargos existentes no quadro do funcionalismo e o salário inicial de cada um deles.

Também é possível ver os subsídios, ou seja, quanto é pago para os vereadores que fazem parte do Legislativo e do presidente da Câmara e os salários do prefeito e do vice-prefeito. Também estão relacionados o salário inicial de cargos de confiança, de livre nomeação e exoneração, como diretores e coordenadores.

Ferramentas como o Jornal Oficial, Portal da Transparência, páginas oficiais da prefeitura e da Câmara na Internet são importantíssimas para o exercício da cidadania e também para que todos os cidadãos, de dentro e de fora do funcionalismo, entendam como as engrenagens dessa enorme máquina se complementam e fazem a cidade andar.