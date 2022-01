Vizinhos querem solução para esgoto do Jardim Morumbi

O final de semana do Natal não foi nem um pouco agradável para alguns moradores do Jardim Morumbi. Mais uma vez, eles se queixavam a respeito do vazamento de esgoto em um dos terrenos da prefeitura localizado na rua Santana, altura do número 1540.

O problema é persistente. Basta chover com um pouco mais de intensidade, que a tubulação entope e os vazamentos aparecem. Além disso, o calor deixou o cheiro ainda pior, gerando reclamação de casas de toda vizinhança.

Em dezembro de 2020, a Gazeta de Vargem Grande questionou a prefeitura a respeito desse problema. Na época, o Executivo informou que seria realizada a substituição da rede coletora, mas estava estudando como o serviço seria executado, devido à rede mestre de esgoto estar instalada em local de difícil acesso para a máquina retroescavadeira.

Esta semana, a reportagem do jornal esteve no local e pode entrevistar uma moradora que se queixou do problema. Além do mau cheiro, ratos e escorpiões são atraídos pelo esgoto que vaza e infestam a região. O filho da moradora havia acabado de ser picado por um escorpião, segundo ela. O drama só não foi maior porque o menino conseguiu se desvencilhar do peçonhento a tempo de a picada não ser maior. Outro problema segundo ela, é o mato alto que existe no local.

Na quinta-feira, segundo a moradora, uma equipe do SAE esteve no local, mas não conseguiu desentupir o esgoto, pois havia muitos objetos impedindo a passagem dos dejetos e seria necessário a presença de uma máquina. Eles ficaram de voltar e resolver o problema.

O problema se arrasta desde a fundação do bairro. Uma moradora está há quinze anos convivendo com esta triste situação e outra disse que há oito anos sofre com o mau cheiro que o esgoto exala. Os moradores fazem um apelo, inclusive aos vereadores, para que uma solução definitiva seja encontrada.

SAE

A Gazeta procurou o superintendente do SAE, Celso Bruno, e questionou sobre a situação do esgoto no Jardim Morumbi. Segundo ele, como o local é muito plano, sem declive, o esgoto vai parando e transbordando. A solução, segundo o superintendente, é fazer uma estação elevatória, ou construir uma nova rede de esgoto, com um declive maior.

Celso disse que existem cerca de 100 pontos com problemas de esgoto na cidade e que dentro das possibilidades, o SAE vai atendendo a todos. Não soube predizer uma data para que o problema do vazamento do esgoto do Jd. Morumbi seja resolvido de vez.