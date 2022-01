Amigos organizam vaquinha virtual para ajudar paciente em luta contra o câncer

Amigos e familiares de Carlos Henrique Antonialle Moreira, o conhecido Kaka, de 32 anos, iniciaram uma vaquinha virtual para arrecadar recursos para ajudar m seu tratamento contra o câncer.

Segundo o relatado, Kaka, que trabalha na agência do Sicoob, foi diagnosticado com câncer de pele do tipo melanoma metastático.

O tratamento já foi iniciado em Ribeirão Preto e Pirassununga.

No texto que acompanha os dados para as pessoas ajudarem, os organizadores da campanha explicam que a a contribuição dos voluntários ajudará nas despesas de deslocamento, alimentação, remédios para dor e estômago que o paciente precisa, além de proporcionar um maior conforto no seu tratamento.

“Estudos indicam que a taxa de resposta para melanoma é alta, e temos muita esperança que ele ficará bem”, relatam.

Para participar da vaquinha, basta acessar o link https://nova.kickante.com.br/vaquinha/ajuda-para-o-kaka-vencer-o-cancer

PIX

Quem preferir, há a possibilidade de enviar um PIX para a iniciativa. A chave é o número de telefone (19) 99321-9277 – Carlos Henrique Antonialle Moreira.