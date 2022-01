Após 15 semanas, Vargem volta a ter morte por Covid

Nesta semana, Vargem Grande do Sul registrou dois óbitos suspeitos pela pandemia da Covid-19, um deles confirmado na quinta-feira. A cidade estava desde o início de outubro sem nenhum óbito suspeito pela doença.

O último caso suspeito havia sido registrado no dia 3 de outubro, sendo confirmado no dia 7 do mesmo mês. Na ocasião, Vargem somou 111 óbitos e 3.801 casos da doença, sendo 16 deles ativos. Além disso, 30 pessoas aguardavam o resultado do exame e outras 33 estavam sendo monitoradas. No dia, havia apenas uma pessoa com a doença internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Após mais de 15 semanas sem perder nenhum morador para a doença, Vargem registrou dois óbitos suspeitos na última semana. O primeiro óbito suspeito foi divulgado no boletim de terça-feira, dia 18, sendo confirmado na quinta-feira, dia 20. A segunda suspeita foi registrada no boletim de quarta-feira, dia 19, e, até o fechamento desta edição, o resultado ainda não havia sido divulgado.

No boletim divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira, dia 20, Vargem acumulava 5.104 casos de Covid, sendo 649 ativos. Outras 645 pessoas aguardavam o resultado do exame e 657 munícipes estavam sendo monitorados. Na ocasião, duas pessoas com a doença estavam internadas na UTI e outras duas na enfermaria.

De 3 de outubro para cá, 111 dias passaram. Analisando os boletins, é possível notar que, neste período, 1.303, vargengrandenses testaram positivo para a Covid.