Live em prol da construção do Hospital Lucas Tapi será neste sábado

Neste sábado, dia 22, às 15h, acontece a Live S.O.S. 3 em prol da construção do Hospital para Tratamento do Câncer Lucas Tapi, em São José do Rio Pardo. O evento solidário, realizado pela Associação de Apoio às Pessoas com Câncer Lucas Tapi, será transmitido no YouTube da dupla Bimbo e Jhonas e reunirá artistas do meio sertanejo que estão apoiando a causa.

De acordo com Ana Paula Faria Tapi, presidente da Associação, o projeto da Construção do Hospital do Câncer Lucas Tapi surgiu por parte da entidade, vendo que o número de casos de câncer em Vargem e região vem aumentando a cada dia.

“Em meio a perda de tantos pacientes no meio do tratamento e vendo a necessidade de um Centro Especializado no tratamento oncológico adulto e infantil na região, estamos com o projeto de construção do Hospital do Câncer Lucas Tapi, que atenderá todos os pacientes assistidos pela associação e região”, informou.

Segundo Ana Paula, o Hospital contará com área de pronto atendimento, área de internação, centro cirúrgico, áreas laboratoriais, serviço de imagem, centro de reabilitação física e motora, serviço de suporte multiprofissional, centro de radioterapia, quimioterapia, UTI e demais subespecialidades. “Já estamos com a equipe de Gestores Hospitalares formados em Oncologia e demais especialidades. Já temos o projeto completo da diretoria, bem como o estatuto do Hospital, é algo muito sério”, completou.

Conforme informou, o projeto do Hospital está sendo realizado pelos engenheiros e arquitetos da C&M Engenharia, de Vargem Grande do Sul, e a Construtora Morar, que construiu o Hospital da Unimed em São José do Rio Pardo. “Eles nos abraçaram e nos apoiaram em todas as etapas do Projeto de Construção”, comentou.

Ana Paula ressaltou que o Hospital do Câncer Lucas Tapi beneficiará muito Vargem Grande do Sul. “Porque será um hospital muito perto, os pacientes terão o tratamento em um hospital humanizado, diferenciado com muita qualidade de vida. Tenho fé que será um Hospital referência no Brasil inteiro”, disse.