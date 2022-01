Deputado Samuel Moreira visita Vargem

O deputado federal pelo PSDB, Samuel Moreira, visitou Vargem Grande do Sul no último sábado, sendo recebido pelas lideranças do partido na Câmara Municipal. Presente à reunião, o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), o presidente do PSDB, vereador Carlos Eduardo Scacabarozi (Canarinho), o presidente da Câmara Municipal, vereador Paulinho da Prefeitura (PSB), o vereador Serginho da Farmácia (PSDB), ex-vereador Wilsinho Fermoselli e representantes da sociedade civil, como o provedor do Hospital de Caridade, Jair Gabricho, que aproveitou a ocasião para solicitar uma verba para a entidade.

O vereador Serginho, que apoiou o deputado Moreira na eleição passada, quando o mesmo obteve 278 votos em Vargem Grande do Sul, falou a respeito da visita e das pretensões de Samuel Moreira que deve ser candidato à reeleição nas eleições que acontecerão em novembro deste ano.

Na atual administração municipal, o deputado conseguiu através de emendas, cerca de R$ 1,5 milhão para o município, segundo informou Serginho. “Foram R$ 500 mil para custeio, R$ 320 mil para a recuperação do final da rua Prudente de Moraes, mais R$ 250 mil para custeio e R$ 400 mil que o prefeito Amarildo vai abrir licitação para a compra de um caminhão pipa”, disse Serginho.

O vereador disse que o deputado se colocou à disposição para continuar ajudando Vargem Grande do Sul e que outras verbas ainda virão para a cidade. Explicou que uma das finalidades da visita de Samuel Moreira, foi a de preencher o vazio político na região, uma vez que o ex-deputado federal Silvinho Torres deixou o partido e Samuel pretende representar a região através do PSDB.

“A intenção é fazer uma dobradinha com o ex-prefeito de São João da Boa Vista, Vanderlei Borges de Carvalho, que é pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB”, disse o vereador.

Vanderlei, que estava presente na reunião, fez uso da palavra e disse da importância de ter um deputado estadual do PSDB representando a região, função que antes era feita pelo ex-deputado estadual Sidney Beraldo e que tanto contribuiu para o desenvolvimento de várias cidades da região de São João da Boa Vista.

Antes de passar por Vargem, a comitiva esteve em São José do Rio Pardo, onde se encontrou com o ex-deputado federal Silvio Torres e depois passou por Mococa, onde os políticos foram recebidos pelo presidente da Câmara daquele município, Guilherme de Souza Gomes (PSDB).

Ex-prefeito de São João é pré-candidato a deputado estadual

O ex-prefeito Vanderlei Borges de Carvalho ingressou recentemente no PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), após deixar o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido pelo qual governou São João por dois mandatos. A filiação ocorreu na quarta-feira, dia 12, na residência da ex-vereadora e ex-vice-prefeita Patrícia Magalhães Teixeira. Destaque para a presença do prefeito de Aguaí, Alexandre Araújo (PSDB). Na ocasião, o ex-prefeito disse que estava disposto a concorrer como deputado, colocando seu nome à disposição do PSDB.

Quando prefeito, Vanderlei sempre teve bom contato com os tucanos e afinidade com lideranças regionais do PSDB, como o ex-deputado Sidney Beraldo, estadual e Silvio Torres, federal. Salientou que seus vices eram do PSDB e que o partido que possui bandeiras com as quais se identifica.