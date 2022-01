Canil da GCM participou de curso de instrutor

O Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Vargem Grande do Sul participou do curso de busca e captura por odor específicos para cães de patrulha, que aconteceu no último final de semana, de sexta-feira, dia 14, a domingo, dia 16.

O Sub Inspetor da GCM Charles participou com seu cão Scotty, do Canil Atac da GCM, onde foi avaliado e aprovado como instrutor de Busca e Captura para Cães de Patrulha. Na ocasião, Charles recebeu o certificado do renomado adestrador e instrutor Jean Surian.

Participaram do evento GCMs de Ribeirão Preto, Sertãozinho, Conchal, São Sebastião do Paraíso, Uberaba, São Simão, Ilha Solteira, São Bernardo do Campo, Vargem Grande do Sul, Vinhedo, Itu, AFA e Pirassununga.