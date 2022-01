Construção dos apartamentos populares deve demorar

Passado um ano e meio desde que a prefeitura assinou o convênio com o Programa Nossa Casa, da Secretaria Estadual de Habitação de São Paulo para a construção de 76 apartamentos no município, o projeto ainda está em fase de licitação, conforme apurou a reportagem do jornal Gazeta de Vargem Grande junto à prefeitura municipal de Vargem Grande do Sul.

A assinatura foi realizada digitalmente no dia 30 de junho de 2020, através de uma videoconferência entre o prefeito Amarildo Duzi Moraes (PSDB), com a participação do Secretário Estadual de Habitação, Flávio Amary. As moradias seriam destinadas às famílias com renda de até 5 salários mínimos.

Em matéria publicada pelo jornal em março de 2021, os vereadores aprovaram durante sessão ordinária realizada no dia 2 de março, o projeto de lei desafetando um terreno de área institucional, medindo 4.396,47 metros quadrados, no Conjunto Habitacional Alceu Morandin, ao lado da Creche Geraldo Cara Rinaldi, avaliado em R$ 800 mil na época, que foi dado em garantia à operação de crédito para viabilizar a construção de dois blocos de prédio onde seriam construídos os 76 apartamentos financiados pelo Programa Nossa Casa. Segundo a matéria, a previsão era de que o conjunto ficasse pronto em meados de 2022.

Licitação não teve participantes

Indagado como está o convênio do Programa Nossa Casa da Secretaria Estadual de Habitação de São Paulo para construção dos 76 apartamentos no município; bem como em qual fase da construção está atualmente o projeto e qual a previsão para o início das obras, a prefeitura respondeu através de seu Departamento de Comunicação, que em meados de maio de 2021, foi aberta a Concorrência Pública nº 003/2021, mas que infelizmente não houve participantes, sendo declarada deserta. Informou ainda que já está providenciando nova abertura da Concorrência Pública, que a mesma acontecerá o mais breve possível, pois estava aguardando nova autorização da Secretaria da Habitação.

Ainda segundo o Executivo, conforme convênio assinado entre a prefeitura de Vargem Grande do Sul e o governo do Estado no Programa Nossa Casa, serão construídos dois prédios verticais, com implantação estimada de 76 unidades habitacionais, em uma área de 5.698 m² disponibilizada pela prefeitura, localizada na Rua Francisco Rabelo de Andrade s/n, no Jardim Santo Expedito.

O Programa vai beneficiar famílias que possuem renda familiar de até 5 salários mínimos, oferecendo habitações a preços sociais, ou seja, com valores reduzidos em relação ao mercado, além de dar subsídios que podem chegar a R$ 40 mil para as famílias com renda de até três salários mínimos. Famílias com renda entre três e cinco salários também poderão adquirir seus imóveis com subsídios no valor de R$ 10 mil.

Habitação

O Programa Nossa Casa trabalha de forma articulada com o Programa Minha Casa Minha Vida. Assim, o valor das prestações ficará compatível com a capacidade de pagamento das famílias, ressaltou na época da assinatura do convênio, o secretário Flávio Amary.

Na matéria publicada por ocasião da assinatura do convênio, o prefeito Amarildo Duzi Moraes assim se manifestou: “Desde o início da administração, estamos trabalhando para trazer moradias para a população do município, pois sabemos da importância do sonho que é a conquista da casa própria”. O déficit de moradias em Vargem, segundo foi informado ao jornal, era de duas mil casas.

Mais de cem apartamentos

Além dos 76 apartamentos que já foram aprovados e cuja construção será colocada novamente em licitação, o jornal publicou que outros terrenos estariam sendo avaliados pela CDHU.

Com a aprovação dos outros terrenos, na reportagem feita em 2021, o prefeito Amarildo disse acreditar que poderia chegar à construção de mais de cem apartamentos na cidade pela CDHU.

Segundo apurou a Gazeta, os apartamentos comportam dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro, além de área de serviço, distribuídas em área útil a ser definida. O padrão de qualidade da Secretaria de Estado da Habitação determina as melhorias incorporadas às moradias: piso cerâmico em todos os cômodos, azulejos no banheiro e cozinha, medidores de água individualizados e acessibilidade. Também cada apartamento terá uma garagem no nível do solo.

A quem se destina

Segundo a justificativa que o prefeito Amarildo enviou à Câmara Municipal quando da aprovação do projeto de lei de desafetação dos terrenos em 2021, a escolha das famílias seria feito mediante sorteio ordenatório, em evento público, incluindo todos aqueles que se cadastraram no site do Programa Nossa Casa e tiverem renda familiar comprovada pela Caixa Econômica Federal no valor de até três salários mínimos.

É que o programa visa oferecer habitações a preços sociais, ou seja, com valores reduzidos em relação ao mercado, além de dar subsídios que podem chegar a R$ 40 mil para famílias com renda de até três salários mínimos. Famílias com renda entre três e cinco salários também poderão adquirir seus imóveis com subsídios no valor de R$10 mil.

Na reportagem publicada em março de 2021, foi dito que o valor da unidade seria fixado conforme a região, podendo chegar a R$ 100 mil em municípios do interior com menos de 250 mil habitantes. Os contemplados poderiam ainda contar com subsídios federais e utilizar o FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações ficaria compatível com a capacidade de pagamento das famílias.