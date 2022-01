Gazeta de Vargem informa os falecimentos da semana

Faleceu Eliana Aparecida Ramos Joaquim, aos 60 anos de idade, no dia 21 de janeiro. Deixa o marido Luís Cairo Joaquim; os filhos Valdisnei e Welington; as noras Ednéa e Edmar; os netos Leonardo e Lavínia; a irmã Cláudia e sobrinhos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Neusa de Carvalho, aos 59 anos de idade, no dia 20 de janeiro. Deixa os filhos Diego e Fernando; netos e irmãos. Foi sepultada no dia 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Rosentina Armínia Cumin Messias, aos 91 anos de idade, no dia 19 de janeiro. Era viúva de Ângelo Messias; deixou os filhos Silvia Helena, Aparecida, Glória, Benedito, Célio, Laércio e João Carlos; noras; genros; netos e bisnetos. Foi sepultada no dia 19, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Suzana Aparecida Domingos, aos 47 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixa a mãe Clair Moraes; o filho Otávio; e os irmãos Rosilene e Aurélio. Foi sepultada no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Isaías Saraiva de Araújo, aos 50 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Deixa a mãe Maria Consolação; o filho Otávio e irmãos. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Onofre Francisco do Amaral, conhecido como Galo ou Araça, aos 78 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Era viúvo de Iondina Nogues do Amaral; deixa os filhos Denilson e Edmilson; as noras Viviane e Simone; o neto Pedro; os irmãos Natalina, Natalícia, Margarida, Idalina, Cláudio e Agnaldo. Foi sepultado no dia 18, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em Cambuí (MG), José Carlos de Faria, conhecido por Carlinhos Faria, aos 81 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Carlinhos era sogro do conhecido médico urologista Paulo Vidale, casado com sua filha Mônica. Deixou a esposa Aurora e as filhas Magda e Mara, do Laboratório Hemolab – todas residentes em Vargem Grande e também a filha Milena. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério Municipal de Cambuí.

Faleceu Ernestina Marques, aos 95 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Era viúva; deixa o filho João Batista; a nora Regiane e netos. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Antônio Micheletto, conhecido por Toninho Micheletto, aos 83 anos de idade, no dia 17 de janeiro. Era viúvo de Leonor Gasparim Micheletto; deixa os filhos Luís Antônio, Carlos Alberto e Márcia; o genro Gabriel; as noras Maria Luiza e Talita; os netos Mariana, Thaisa, Edvaldo, Eduardo, Ana Luiza, Enzo e Enrico; os bisnetos Maria Eduarda, Isadora, Manuela e João Lucas; e os irmãos Nilton e Benedita. Foi sepultado no dia 17, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Maria Madalena de Paula de Carvalho, aos 62 anos de idade, no dia 16 de janeiro. Deixa o marido Luís Benedito de Carvalho; os filhos Edson, Edna, Patrícia, Alessandra e Andréa; os genros Edson Moraes, Edson Varola, Lucas e Marcos, a nora Ana Cláudia; os netos Daiane, Abigail, Gean, Geovani, Heloísa, Eliza, Davi, Yasmim, Alaf, Tamires; Wellington, Pedro, Kauan, Nicole, Willian, Rafaela e João Vitor; os irmãos Dulce, Carmem, José Carlos, Márcia, Antônia, Aparecida e Rita. Foi sepultada no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu em São João da Boa Vista, Maria de Fátima da Silva Falco, aos 66 anos de idade, no dia 15 de janeiro. Durante muitos anos Maria de Fátima, seu marido Joaquim Falco Júnior e os filhos Alexandre e Karina, residiram em Vargem Grande do Sul construindo um grande rol de amizade. Deixa a nora Ariane e os netos Davi, Joaquim, Antony e Alice. Ela foi sepultada no dia 16, no Cemitério Municipal de Santa Cruz das Palmeiras.

Faleceu Julieta Cândida Ramos, aos 82 anos de idade, no dia 14 de janeiro. Deixa o marido Joel Ramos; os filhos Eduardo e Ricardo; as noras Andréa e Carla; os netos Nikolas, Kaio, Maria Clara, Ana, Paulo e Ana Laura; e a irmã Cândida. Foi sepultada no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Faleceu Elpídio Batista, aos 94 anos de idade, no dia 14 de janeiro. Era viúvo de Natalina Ligabue Batista; deixa as filhas Sandra Maria e Ângela Maria; os netos Andreza Cristina e Leonardo; os bisnetos Vinícius, Lucas e Guilherme. Foi sepultado no dia 15, no Cemitério da Saudade.

Maria de Fátima