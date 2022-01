Medalhistas olímpicos do saber

Um grande feito para a Educação de Vargem Grande do Sul foi anunciado quase sem alarde nessa semana. Três alunos da rede estadual de ensino conquistaram a medalha de bronze na última edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP).

Criada em 2005, a OBMEP tem como objetivo estimular e promover o estudo da Matemática, além de identificar talentos na área e é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), e promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Os vencedores são adolescentes, com 13 e 15 anos, que se propuseram a se dedicar, intensificar os estudos, focar em uma matéria que tem tanta rejeição entre os alunos, para no final verem seus nomes entre os melhores do país.

Ganhar uma medalha numa competição de conhecimento ainda tão jovens, mostra que o futuro pode ser algo verdadeiramente inspirador para esses alunos. O saber é um bem que não se desvaloriza. Muito pelo contrário, só aumenta a sua importância quando vai se acrescentando maturidade.

Exemplos de como a sociedade só tem a ganhar quando se investe em Educação são muitos. Em Vargem Grande do Sul, mesmo, muitos jovens já foram premiados com bolsas de estudo do Programa Melhor Aluno da Rede Pública, uma iniciativa do Rotary Club, Unifeob e Anglo São João.

E esses mesmos alunos medalhistas, os que conseguiram a bolsa de estudos numa faculdade, jovens universitários que conseguem uma concorrida iniciação científica, precisam ser olhados como inspiração. Tanto ou mais que atletas e músicos. Numa época em que muita gente se firma com influenciador pelo carisma, se tornar referência pela dedicação ao estudo deveria sim render muito mais.